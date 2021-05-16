İkizdere’de jandarmadan operasyon: ‘Cengiz’in kanunları işliyor’

AYŞEGÜL KASAP

İkizdere’de köy halkının taş ocağına karşı başlattığı direnişin 25’inci gününde jandarma gece saat 2.30 sularında özel mülke operasyon düzenledi. Diken’e konuşan mülk sahibi Teoman Baş, “Çadırları parçalayarak götürdüler. Devletin jandarmasına şikayet için gittik. Jandarma ‘Biz yaptık’ dedi. Şu an savcılığa gidiyoruz, suç duyurusunda bulunacağız” dedi.

Jandarmaya “Neden izinsiz bir şekilde özel mülke girdiniz?” diye soran Baş, “Hıfzısıhha kanunlarına göre Valiliğin emriyle aldık” yanıtını aldı.

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“Türkiye Cumhuriyeti’nin değil, Cengiz’in kanunları işliyor”

Bunun üzerine İkizdereli Baş jandarmadan Valiliğin yazısını istedi ancak jandarmanın elinde resmi bir evrak yoktu: ” Bize savcılığa gitmemizi ve evrağı oradan almamızı söylediler. Artık Türkiye Cumhuriyeti’nin kanunları değil de Cengiz’in kanunları, polis devletinin kanunları işliyor. Yangından mal kaçırır gibi çadırları götürdüler. Git Cengiz’in makinasını koru orada, burada insanlara ne olursa olsun önemli değil. Onlar için önemli olan taş ve para. İnsafsızlık bu. Vicdansız bunlar”

Gece vakti jandarmanın geldiğini gören köy halkı arama yapıldığını sanmıştı. O anları kamera çeken Ali Baş, jandarmanın kendilerini fark ettiğinde koşarak özel mülkten çıktıklarını söylemişti: “Kendi tapulu arazimize kurduğumuz çadırlarımızda arama yaptılar. Bu cesareti kimden alıyorlar?“

#SICAKGELİŞME



Jandarma gece vakti Ikizderelilerin çadırlarında arama yaptı!



"Evlerimizin ışığını açtığımızda bizi farkettiler. Koşa koşa çadırlarımızdan çıktılar. Kendi tapulu aramize kurduğumuz çadırlarımızda arama yaptılar. Bu cesareti kimden alıyorlar?" pic.twitter.com/9P6F21DXHp — ayşegül kasap (@aysegul_kasap) May 15, 2021

Ancak daha sonra çadırların olduğu alana giden köy halkı arama yapılmadığını çadırların parçalanarak toplandığını gördü.



Gece vakti özel mülke yapılan operasyona öfkelenen yöre halkı “Bu Allah’tan reva mı? Bu cesareti kimden alıyorlar? Yazıktır, günahtır! Burada emek verdik biz” ifadeleriyle tepki gösterdi.

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“İlk defa Jandarmanın bir şey kaçırdığını gördüm”

İkizdereli Derya Baş korktuğunu belirterek, “Jandarmanın izinsiz bir şeyi alıp kaçırdığını ilk defa gördüm” ifadelerini kullandı.

Direnişin öncü isimlerinden olan Pervin Baş ise “Bizim ekmek teknemiz, malımız, arazimiz. Patatesliğimi bile söktüler. Yemeklerimizi attılar. Bayrakları kesip yere attılar” sözleriyle tepki gösterdi.

İkizdereliler önce arama yapıldığını düşünmüştü ancak alana gidince çadırlarının parçalanarak götürüldüğünü anladılar.



"Çok korktum. Jandarmanın izinsiz bir şeyi alıp kaçırdığını ilk defa gördüm"



"Bizim ekmek teknemiz. Yemeklerimizi attılar. Bayrakları kesip yere attılar" pic.twitter.com/WpYxMLaPT8 — ayşegül kasap (@aysegul_kasap) May 16, 2021

Çadırların Jandarman operasyonundan önceki hali / Fotoğraf: Diken

Jandarma operasyonundan sonra / Fotoğraf: Diken

İkizdere’de ne oluyor?

Geçen yıl Rize’nin İkizdere ilçesine bağlı İyidere sahiline yapılması planlanan lojistik liman için ihaleye çıkıldı. İhaleyi 1 milyar 719 milyon lira karşılığında iktidara yakınlığıyla bilinen Cengiz İnşaat ve Yapı&Yapı AŞ ortaklığı kazandı.

Projede deniz dolgusu öngörülüyor. Bu nedenle ham madde temini için taş ocakları ve bağlantı yoluna ihtiyaç var.

Ham madde ihtiyacının karşılanabilmesi için İşkencedere Vadisi’nde bulunan Cevizlik ve Gürdere köylerinde 17 adet parsel için acele kamulaştırma kararı çıkarıldı. Karar Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzasıyla 19 Mart 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlandı.

21 Nisan’da iş makinelerinin faaliyeti geçmesi üzerine yöre halkı direnişe geçti ancak jandarma engeliyle karşılaştı.

Cengiz İnşaat halkın direnişi üzerine topu bakanlığa atarak, “Ham maddenin temin edilmesi planlanan İkizdere Cevizlik Taş Ocağı, bakanlık tarafından seçilmiştir” dedi.

Taş ocağı çevresine hem takviye jandarma konuşlandırıldı hem demir kapı çekildi. Ancak yöre halkı direnişi sürdürmekte kararlı.

Köylüleri ikna için ilçeye giden bakan Karaismailoğlu, protestoyla uğurlanmış, sonra da halkın kandırılmaya çalışıldığını öne sürmüştü.