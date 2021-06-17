Araştırma: Çocuğu olmayan yetişkinler çocuğu olanlar kadar mutlu

Çocuk sahibi olmanın çoğu kişi tarafından ‘dünyanın en büyük mutluluğu’ olarak görüldüğü şüphesiz. Ancak, ABD’deki Michigan Eyalet Üniversitesi’nde görevli psikologların araştırmasına göre çocuksuz yetişkinler de bir o kadar mutlu.

Fotoğraf: extramile.thehartford.com

Üniversitenin psikoloji bölümünden Jennifer Watling Neal ve Zachary Neal’in araştırmasında, eyalette yaşayan 981 yetişkine çocukları olup olmadığı ve hayatlarından memnun olma dereceleri soruldu. Ebeveynler ve çocuğu olmayanlar arasında mutluluk, hayattan memnuniyet konusunda fark gözlemlenmedi. İki grup arasında kişisel özelikler açısından da belirgin bir fark yoktu.

Sonuçları PLOS One adlı hakemli bilimsel dergide yayınlanan araştırmada yöneltilen sorular sonucunda çocuksuz katılımcılar üç kategoriye ayrıldı. İlki çocuk sahibi olmak istemeyenler, yani bilinçli olarak çocuk yapmayanlar. İkincisi kısırlık ve benzeri sorunlar nedeniyle istemesine rağmen çocuk sahibi olamayanlar. Üçüncüsü de henüz çocuğu olmayanlar ama gelecek planlarına dahil edenler.

Fotoğraf: Reuters (temsili)

Geçmişteki çoğu çalışmada çocuksuzlar arasında bu ayrımın yapılmadığını vurgulayan Watling Neal, “Çocuğunuz var mı” sorusuna evlat edinilen çocukların da dahil edildiğini, çocuğu olmayanların dörtte birine yakınının bunun kendi seçimi olduğunu ifade ettiğini söyledi.

Hayattan memnuniyet düzeyi psikolojideki ‘beş büyük faktör‘ kuramından -açıklık, sorumluluk, dışadönüklük, uyumluluk ve duygusal denge- yola çıkarak ölçüldü.

Çocuğu olanlar ile çocuğu olmayanlar arasında mutluluk açısından fark olmadığının ortaya çıktığını belirten Neal, kişisel özellikler arasında ise ‘küçük farklılıklar’ olduğunun altını çizdi. Örnek olarak çocuğu olmayanlar, ebeveynlere oranla daha ılımlı, hoşgörülü ve ‘liberal.’

Araştırmanın sadece Michigan’daki bir grup üzerinde yapıldığını anımsatan Neal bunun ulusal çapta genişletilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.