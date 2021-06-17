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Yaramazlara biraz batar!

Bisikletle Türkiye turu yapan iki turistin bisikletleri çalındı

Bisikletle Türkiye turuna çıkan iki İsviçreli turistin bisikletleri Ardahan’da çalındı.

Fotoğraf: DHA

Eveline Blatter ve Claudio Clemens Giger’in bisikletleri, Çıldır Gölü’nü gezdikten sonra göl kıyısındaki tesiste konakladıkları esnada gözden kayboldu. Şikayet üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri dört saatlik bir çalışmayla üç şüpheliyi yakaladı.


Bisikletler de bulunarak turistlere teslim edildi.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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