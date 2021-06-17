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Yaramazlara biraz batar!

Veyis Ateş istifa etmiş

Ciner Medya Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ, gruba bağlı Habertürk’ün programcısı Veyis Ateş’in istifa ettiğini açıkladı.

Fotoğraf: Instagram

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in video ve tweetlerinde ‘karanlık ilişkiler’ içinde bulunduğunu belirttiği Ateş’in işadamı Sezgin Baran Korkmaz’dan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yla arasını bulma karşılığında 10 milyon avro istediği öne sürülmüştü. Ateş iddialar hakkında açıklama yapmamıştı.


Sözcü yazarı İsmail Saymaz’a konuşan Tekdağ, şunları söyledi: “Biraz önce Veyis Ateş aradı. ‘Daha fazla tartışmaların odağına girmemek ve yıpranmamak açısından savunma vermek yerine istifa etmeyi tercih ediyorum’ dedi.”

Bunun üzerine istifa kabul edildi.

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