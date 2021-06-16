Gazeteci Ağırel: İşadamı Korkmaz 12 gazeteciyi maaşa bağladığını söylüyor

Yeniçağ yazarı Murat Ağırel, işadamı Sezgin Baran Korkmaz’ın Habertürk TV programcısı Veyis Ateş’le yaptığı telefon görüşmesinde maaşa bağladığı 12 gazetecinin ismini verdiğini söyledi.

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Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, Ateş’in, hakkında arama kararı bulunan işadamı Korkmaz’ın otelinde ücretsiz konakladığını öne sürmüş, ‘gasp’ iddiasında bulunmuştu. Bunun üzerine Habertürk yazarı Fatih Altaylı köşesinden Ateş’e seslenerek çıkıp iddiaları yalanlaması gerektiğini dile getirmiş, Ateş ise izne çıktığını duyurmuştu. Bir başka Habertürk yazarı Sevilay Yılman da dün konuşmanın bir bölümünü yayınlamıştı.

Ağırel, Halk TV’de katıldığı bir programda, Yılman’ın ortaya attığı ses kaydına ilişkin araştırma yaptığını belirterek, Korkmaz’ın 12 gazetecinin kendisi tarafından maaşa bağlandığını söylediğini öğrendiğini ifade etti.

“Bu konuyla ilgili birkaç kişiyi aradım. Konuşulan 2 dakikalık ses kaydı 12 dakikalıkmış. 10 milyon avrodan bahsediliyor ama 14 milyon avrodan bahsediliyor” diyen Ağırel, şöyle devam etti: “Sezgin Baran Korkmaz 12 tane gazetecinin ismini veriyor. 12 gazetecinin kendisi tarafından maaşa bağlandığını söylüyor. Bu konuşmada şöyle geçiyor: Bu işler halledildikten sonra – neyse o iş – Korkmaz’ın dosyası halledildikten sonra, kimlerle hallediliyorsa, hukukla mı, İçişleri Bakanlığı’yla mı, istihbaratla mı, X bir kişiyle mi, herkes zan altında, bu iş halledildikten sonra, medya ayağı da konuşma yapılıyor, burada ‘Benim maaş verdiğim 12 gazeteci var, biz medya ayağını hallederiz’ gibi bir konuşma var.”

Yılman’ın paylaştığı kayıt

Yılman, Korkmaz’ın kaydı kendisine dinlettiğini belirterek yazısında şunları kaydetmişti: “Veyis Ateş diyor ki özetle; ‘Biliyorum canın çok acıyor. Her tarafı yakıp yıkmak istiyorsun. Çıkıp her yere konuşmak istiyorsun. Yaşadıklarını anlıyorum. Hak da veriyorum sana. Sen de eşine, ailene çoluğuna, çocuğuna kavuşmak istiyorsun… Hiçbir şey olmamış gibi ülkene dönmek istiyorsun… Ankara’dayım… Az önce senin görüşmeni yaptım. Şunu anladım ki seninle uğraşan bir klik ve lobi var ama bu arkadaşlarla işi tersine çevirmek mümkün…’

Bunun üzerine SBK diyor ki; ‘Abi ben hukuken zaten haklıyım ama yine de sen söyle nasıl olacak?’

Veyis Ateş şöyle cevap veriyor; ‘Önce senin samimiyetini göstermeni bekliyorlar…’

SBK ise; ‘Nasıl göstereceğim abi?’

Veyis; ‘Talep ettikleri meblağı yollayacaksın’ diyor.

SBK da; ‘Abi diyelim yolladım 10 milyon Euro… Peki ya sonra bu insanlara ulaşamazsak… Ne olacak o zaman?’ diye soruyor…

Veyis de diyor ki o zaman:

‘Hiç merak etme… Ben her iki tarafın da hakemi ve kefiliyim. Para, iş bitene kadar bende duracak!’“

Peker ne demişti?

Peker her biri gündem yaratan videolarının 9’uncusunda Ateş hakkında şunları söylemişti: “Veyis (Ateş)… Bu da Süslü Süleyman’ın cazgırı… Elime düştü, kayıtlı, belgeli, görüntülü… O gün tartışma olurken (Soylu’nun Habertürk’e çıktığı gün) Erdal Aras arıyor, benim sağ kolum, Veyis’i arıyor arada… ‘Ben de tanıyorum Reis’i, o da (Soylu) tanıyor, sen de tanıyorsun…’ diyor. Bu kadar yakınlar… Bu Veyis, Erdal’ın yardımcısı… Erdal (Demokrat Parti) gençlikten sorumlu il ikinci başkanı, bu da onun yardımcısı…

O Sağlık Bakanlığı’ndaki hikayeni anlatmayacağım, hani para konusunda biriyle ters düştün ya… Onun ailesi sevdiğim bir aile… Hani parayı sen aldın… Ulan siz ne pislik, aşağılık insanlarsınız… Bir de utanmadan televizyonlara çıkıp şu hırsıza, şu gaspçıya operasyon diye anlatıyorsunuz… Bir ulusu manipüle ediyorsunuz…

Bodrum’da Paramount Otel var. Sahibi Sezgin Baran Korkmaz… Bu arkadaş Türkiye’de de aranıyor ABD’de de aranıyor… Otelinde kimler var? Veyis Ateş… Sizin aranan adamın otelinde ne işiniz var? Sizin maaşınız kaç para? Hani fatura? Bu bile suç… Daha da çıkacak… Veysi… Senin kayıtlar da çıkacak…

28 Aralık’ta operasyon yapılıyor. 29 Aralık 45 milyon doların ödenmesi gereken tarih. Sezgin Baran’ın karısını gözaltına alıyorlar. Bu Veysi… Ben olayı toparlayayım diye arayan bu Veyis… Aranan adamın oteline gidiyorsun, kalıyorsun, on binlerce yüz binlerce avro hesap ödemiyorsunuz… Sonra da adamı gasp ediyorsunuz. Kayıtlar var…“