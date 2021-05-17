SBK Holding’in patronu Korkmaz hakkında tutuklama kararı

SBK Holding’in sahibi Sezgin Baran Korkmaz’ın altı şirketi aracılığıyla ‘kara para’ akladığına dair yürütülen davada tutuklanması istendi.

Fotoğraf: DHA

11 Mayıs’ta sulh ceza hakimliğinin ‘kaçma şüphesi yüksek’ dediği Kamil Feridun Özkaraman duruşma günü beklenmeden 10’uncu Asliye Ceza Mahkemesi tarafındın önceki gün tahliye edilmişti. Böylece dava başlamadan tutuklu sanık kalmamıştı.

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Bugünkü duruşmaya, gazeteciler alınmadı.

Duruşmada tutuksuz yargılanan Kamil Feridun Özkaraman, Ayşe Nil Yılmaz, Bereket Öner, Ziyaattin Barti, Doğa Doğan ve avukatları katıldı.

İddianamede ‘malen sorumlu’ olarak geçen Blane Teknoloji Sistemleri Sanayi ve Ticaret AŞ, Biofarma İlaç Sanayi ve Ticaret AŞ, Isanne S.A.R.L, Komak Isı Yalıtım Sistemleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Mega Varlık Yönetim AŞ ve SBK Holding AŞ’nin yetkilileri ve avukatları da salondaydı.

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Öğle saatlerinde başlayan duruşmada savunma yapan sanıklar suçlamaları reddetti.

Yaklaşık altı saat süren duruşmanın ardından ara kararlarını açıklayan mahkeme, Jabob Ortell Kingston, Levon Termendzhyan ve Olessia Zoubkova’nın yabancı ülkede bulunduğu anlaşıldığından, haklarındaki yakalama kararının kaldırılmasına, savunmalarının alınabilmesi için ilgili ülkedeki adli makamlara istinabe (adli yardım) yazılmasına hükmetti.

Sanık Alptekin Yılmaz’ın hakkındaki yakalama kararının infazının beklenmesine hükmeden mahkeme, sanık Sezgin Baran Korkmaz hakkındaki tutuklamaya yönelik yakalama kararının kaldırılmasına ve yokluğunda tutuklanmasına karar verdi.

Mahkeme, sanıklar Kingston ve Termendzhyan’un Amerika’daki yargılanmaları devam ettiğinden, bu ülkedeki mahkeme ilamının istenmesi için ABD adli makamlarına adli talimat yazısı yazılmasını kararlaştırdı.

BDDK’dan sanık Kingston’un Mega Varlık AŞ. adlı şirketi kurarken bildirdiği ekonomik ve finansal durumunu gösterir tüm belgelerin ve referans mektuplarının bir örneğinin gönderilmesinin istenmesine hükmeden mahkeme, ayrıca sanık hakkında Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi’ne müzekkere yazılarak, Türkiye’de 2013 yılında yabancı yatırımcı sıfatının olup olmadığının sorulmasına karar verdi.

Hazine’nin katılma talebinin reddine, malen sorumlu şirketlerin ise ‘katılan’ sıfatıyla davaya kabulüne ve ifadesi alınan sanıkların duruşmalardan bağışık tutulmasına karar veren mahkeme, duruşmayı 18 Ocak 2022’ye erteledi.

Ne olmuştu?

İstanbul başsavcılığı tarafından 19 kişi hakkında ‘kara para aklama, mal ve hizmet alımı olmadan yüksek tutarda para transferleri yapmak’ suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında operasyon başlatılmıştı.

Dört ilde düzenlenen operasyonlarda 10 kişi gözaltına alınırken Korkmaz dahil sekiz kişinin yurt dışında bulunduğu belirlenmişti. Korkmaz’ın karısıyla 5 Aralık’ta İstanbul Havalimanı’ndan yurt dışına gidişinin görüntüsü ortaya çıkmıştı.

Son olarak serbest bırakılan Özkaraman, 1 Ocak’ta yüksek kaçma ve saklanma şüphesinin bulunduğu gerekçesiyle tutuklanmıştı.

Savcılık, Özkaraman’ın ABD merkezli Washakie şirketinde 25 milyon doları (207 milyon 285 bin TL) Ayşe Nil Y. üzerine ‘çeşitli gayrimenkul alım satımlar yaparak’ tekrar şirketin sahibi Jacop Ortell Kingston’a aktardığını iddia etmişti.

Sulh ceza hakimliğine tutuklanma talebiyle çıkarılan Özkaraman savunmasında, 2015’te Komak Isı Yalıtım şirketinde ortaklığı bulunduğunu, 2016’da hisselerin tümünü devraldığını söylemişti.

Şirketin ‘2018’den bu yana faaliyetini sürdürdüğünü’ belirten Özkaraman, şunları kaydetmişti: “2013’te Jacop Ortell Kisngston ile şirkete yatırım yaparak büyütme konusunda anlaştık. Bu anlaşma doğrultusunda para yurt dışından resmi yollarla parça parça geldi. Anlaşma kapsamında makinelerin de Amerika’dan gelmesi gerekiyordu. Makineler gelmeyince büyüme işlemini gerçekleştiremedik. Kingston, Türkiye’de birçok faaliyet yürütmekteydi. Bu nedenle yasa dışı bir işlem konusunda herhangi bir kuşkum olmadı. Yasa dışı para alışverişinde bulunmadım. Aracılık etmedim.”

Yedi buçuk yıl hapis istenmişti

İddianamede, tutuklu Kamil Feridun Özkaraman, haklarında yakalama kararı bulunan Sezgin Baran Korkmaz, Alptekin Yılmaz, Olessia Zoubkova, tutuksuz Ayşe Nil Y., Bereket Öner ve Ziyaattin Bartik’in ‘suçun konusunu oluşturan malvarlığı değerini, bu özelliğini bilerek satın almak, kabul etmek, bulundurmak veya kullanmak’ suçundan ayrı ayrı üç yıldan yedi yıl 6’şar aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

ABD’de suçlarını itiraf eden ve mahkum olan ‘Kingston kardeşler’in ABD Hazinesi’ni dolandırarak elde ettiği yarım milyar dolar civarındaki teşviklerin en az 134 milyon dolarının Türkiye’ye gönderildiği, 2014 ile 2018 yılları arasında Türkiye’ye gönderilen paralarla Sezgin Baran Korkmaz’ın kontrolünde ilaç, inşaat ve teknoloji başta olmak üzere birçok farklı yatırım yapıldığı ve şirketler alındığı iddia edilmişti.