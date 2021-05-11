SBK Holding’in ‘kara para’ davasında tutuklu sanık kalmadı

SBK Holding sahibi Sezgin Baran Korkmaz’ın altı şirketi aracılığıyla ‘kara para’ akladığına dair yürütülen davada tutuklu kimse kalmadı.

Fotoğraf: DHA

İstanbul başsavcılığı tarafından, Korkmaz’ın da aralarında olduğu 19 kişi hakkında ‘kara para aklama, mal ve hizmet alımı olmadan yüksek tutarda para transferleri yapmak’ suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında operasyon başlatılmıştı.

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Dört ilde düzenlenen operasyonlarda 10’u gözaltına alınırken, Korkmaz’ın da aralarında olduğu sekiz kişinin yurt dışında olduğu belirlendi. Sezgin Baran Korkmaz’ın karısı ile 5 Aralık’ta İstanbul Havalimanı’ndan yurt dışına gittiği görüntüler ortaya çıktı.

Son olarak serbest bırakılan Kamil Feridun Özkaraman, 1 Ocak’ta yüksek kaçma ve saklanma şüphesinin bulunduğu gerekçesiyle tutuklanmıştı.

Sözcü gazetesinin haberine göre savcılık, Özkaraman’ın ABD merkezli Washakie şirketinde 25 milyon doları (207 milyon 285 bin TL) Ayşe Nil Y. üzerine ‘çeşitli gayrimenkul alım satımlar yaparak’ tekrar şirketin sahibi Jacop Ortell Kingston’a aktardığını iddia etmişti.

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Sulh ceza hakimliğine tutuklanma talebiyle çıkarılan Özkaraman savunmasında, 2015’te Komak Isı Yalıtım şirketinde ortaklığı bulunduğunu, 2016’da hisselerin tümünü devraldığını söylemişti.

Şirketin ‘2018’den bu yana faaliyetini sürdürdüğünü’ belirten Özkaraman, şunları kaydetti: “2013’te Jacop Ortell Kisngston ile şirkete yatırım yaparak büyütme konusunda anlaştık. Bu anlaşma doğrultusunda para yurt dışından resmi yollarla parça parça geldi. Anlaşma kapsamında makinelerin de Amerika’dan gelmesi gerekiyordu.

Makineler gelmeyince büyüme işlemini gerçekleştiremedik. Kingston, Türkiye’de birçok faaliyet yürütmekteydi. Bu nedenle yasa dışı bir işlem konusunda herhangi bir kuşkum olmadı. Yasa dışı para alışverişinde bulunmadım. Aracılık etmedim.”

7.5 yıl hapis istenmişti

İddianamede, tutuklu Kamil Feridun Özkaraman, haklarında yakalama kararı bulunan Sezgin Baran Korkmaz, Alptekin Yılmaz, Olessia Zoubkova, tutuksuz Ayşe Nil Y., Bereket Öner ve Ziyaattin Bartik’in ‘suçun konusunu oluşturan malvarlığı değerini, bu özelliğini bilerek satın almak, kabul etmek, bulundurmak veya kullanmak’ suçundan ayrı ayrı üç yıldan yedi yıl altışar aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Sulh ceza hakimliğinin ‘kaçma şüphesi yüksek’ dediği Özkaraman’ı duruşma gününü beklemeden 10’uncu Asliye Ceza Mahkemesi önceki gün tahliye etti. Böylece dava başlamadan tutuklu sanık kalmamış oldu.

Ne olmuştu?

ABD’de suçlarını itiraf eden ve mahkum olan ‘Kingston kardeşler’in ABD Hazinesi’ni dolandırarak elde ettiği yarım milyar dolar civarındaki teşviklerin en az 134 milyon dolarının Türkiye’ye gönderildiği, 2014 ile 2018 yılları arasında Türkiye’ye gönderilen paralarla Sezgin Baran Korkmaz’ın kontrolünde ilaç, inşaat ve teknoloji başta olmak üzere birçok farklı yatırım yapıldığı ve şirketler alındığı iddia edilmişti.