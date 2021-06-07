Peker’in hedefindeydi: Veyis Ateş izne çıktı

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in karanlık ilişkiler içinde bulunduğunu öne sürdüğü Veyis Ateş Habertürk’ten izne ayrıldı.

Fotoğraflar: Instagram

Peker dün yayınladığı 9’uncu videoda Ateş hakkında şunları söylemişti:

“Veyis (Ateş)… Bu da Süslü Süleyman’ın cazgırı… Elime düştü, kayıtlı, belgeli, görüntülü… O gün tartışma olurken (Soylu’nun Habertürk’e çıktığı gün) Erdal Aras arıyor, benim sağ kolum, Veyis’i arıyor arada… ‘Ben de tanıyorum Reis’i, o da (Soylu) tanıyor, sen de tanıyorsun…’ diyor. Bu kadar yakınlar… Bu Veyis, Erdal’ın yardımcısı… Erdal (Demokrat Parti) gençlikten sorumlu il ikinci başkanı, bu da onun yardımcısı…

O Sağlık Bakanlığı’ndaki hikayeni anlatmayacağım, hani para konusunda biriyle ters düştün ya… Onun ailesi sevdiğim bir aile… Hani parayı sen aldın… Ulan siz ne pislik, aşağılık insanlarsınız… Bir de utanmadan televizyonlara çıkıp şu hırsıza, şu gaspçıya operasyon diye anlatıyorsunuz… Bir ulusu manipüle ediyorsunuz…

Bodrum’da Paramount Otel var. Sahibi Sezgin Baran Korkmaz… Bu arkadaş Türkiye’de de aranıyor ABD’de de aranıyor… Otelinde kimler var? Veyis Ateş… Sizin aranan adamın otelinde ne işiniz var? Sizin maaşınız kaç para? Hani fatura? Bu bile suç… Daha da çıkacak… Veysi… Senin kayıtlar da çıkacak…

Ateş’in söz konusu otelde çekildiği belirtilen fotoğrafı…

28 Aralık’ta operasyon yapılıyor. 29 Aralık 45 milyon doların ödenmesi gereken tarih. Sezgin Baran’ın karısını gözaltına alıyorlar. Bu Veysi… Ben olayı toparlayayım diye arayan bu Veyis… Aranan adamın oteline gidiyorsun, kalıyorsun, on binlerce yüz binlerce avro hesap ödemiyorsunuz… Sonra da adamı gasp ediyorsunuz. Kayıtlar var…“

Altaylı’dan çağrı

Habertürk programcısı gazeteci Fatih Altaylı, aynı ekranı paylaştığı Ateş’ten söz konusu ifadelere karşılık vermesini istemişti.

Altaylı Habertürk gazetesindeki köşesinde konunun kendisini yakından ilgilendiren tarafı olarak nitelendirdiği Peker’in Ateş hakkındaki iddiaları için şu ifadeleri kullanmıştı.

“… ithamlar çok çok kötü. Meslekle bağdaşmayan şeyler.

Doğru mudur, değil midir bilemem! Doğru olmamasını umarım ve tercih ederim ama kimsenin ne kefiliyim ne velisi.

Bu yüzden de aynı ekranı paylaştığım Veyis Ateş’ten beklentim bu vahim iddiaları net ve açık biçimde ‘yalanlaması.’

Hodri meydan demesi. Hatta meseleyi yargıya taşıması.”

‘Açıklama yapacağım‘

Ateş, Odatv’ye şunları söyledi: “Bugün olmayacağım. Sonrasına da kamuoyu açıklaması yapacağım. Peker’in açıklamalarıyla ilgisi yok. Bu süreçler tamamen benimle alakalı.”