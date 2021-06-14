TGC, Peker’in hedef aldığı Veyis Ateş’ten savunmasını istedi

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Yönetim Kurulu, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in karanlık ilişkiler içinde bulunduğunu öne sürdüğü Veyis Ateş’ten savunmasını istedi.

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Veyis Ateş’le ilgili şikayetleri değerlendiren TGC yönetim kurulu, Ateş hakkında TGC Tüzüğü ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne aykırı davrandığı gerekçesiyle disiplin soruşturması açılmasına oy birliği ile karar verdi.

Kararda şunlar kaydedildi: “Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin 4315 sicil numaralı üyesi Veyis Ateş’in ülke gündemine oturan siyaset -mafya ilişkileri içinde adının geçmesinden ötürü, Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne aykırı davrandığına, mesleğin itibarını sarsacak oluşumlar içinde bulunduğuna dair çok sayıda şikayet olmuştur. Tüzüğümüzün 11. maddesinde ifadesini bulan ‘Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin amacıyla ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’nde belirtilen ilkelerle, bu bildirgede yer alan ‘Gazetecinin doğru davranış kuralları, hak ve sorumluluklarıyla bağdaşmayan tutum ve davranış içinde olmak’, ‘Gazeteci, çıkar ve nüfuz sağlayacak habercilikten kaçınmalıdır. Mesleğini gölgeleyecek, itibarını sarsacak türden oluşumlar içerisinde yer almamalıdır’ hükümleri dikkate alınarak Veyis Ateş hakkında disiplin soruşturması açılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.”

Tüzük gereği Ateş’in 10 gün içinde yazılı savunmasını göndermesi gerekiyor. Ateş’in savunması alındıktan sonra üyelikten çıkarılıp çıkarılmayacağı karara bağlanacak.

Ateş son olarak Habertürk’ten izne ayrıldığını duyurmuştu.

Peker ne demişti?

Peker her biri gündem yaratan videolarının 9’uncusunda Ateş hakkında şunları söylemişti: “Veyis (Ateş)… Bu da Süslü Süleyman’ın cazgırı… Elime düştü, kayıtlı, belgeli, görüntülü… O gün tartışma olurken (Soylu’nun Habertürk’e çıktığı gün) Erdal Aras arıyor, benim sağ kolum, Veyis’i arıyor arada… ‘Ben de tanıyorum Reis’i, o da (Soylu) tanıyor, sen de tanıyorsun…’ diyor. Bu kadar yakınlar… Bu Veyis, Erdal’ın yardımcısı… Erdal (Demokrat Parti) gençlikten sorumlu il ikinci başkanı, bu da onun yardımcısı…

O Sağlık Bakanlığı’ndaki hikayeni anlatmayacağım, hani para konusunda biriyle ters düştün ya… Onun ailesi sevdiğim bir aile… Hani parayı sen aldın… Ulan siz ne pislik, aşağılık insanlarsınız… Bir de utanmadan televizyonlara çıkıp şu hırsıza, şu gaspçıya operasyon diye anlatıyorsunuz… Bir ulusu manipüle ediyorsunuz…

Bodrum’da Paramount Otel var. Sahibi Sezgin Baran Korkmaz… Bu arkadaş Türkiye’de de aranıyor ABD’de de aranıyor… Otelinde kimler var? Veyis Ateş… Sizin aranan adamın otelinde ne işiniz var? Sizin maaşınız kaç para? Hani fatura? Bu bile suç… Daha da çıkacak… Veysi… Senin kayıtlar da çıkacak…

28 Aralık’ta operasyon yapılıyor. 29 Aralık 45 milyon doların ödenmesi gereken tarih. Sezgin Baran’ın karısını gözaltına alıyorlar. Bu Veysi… Ben olayı toparlayayım diye arayan bu Veyis… Aranan adamın oteline gidiyorsun, kalıyorsun, on binlerce yüz binlerce avro hesap ödemiyorsunuz… Sonra da adamı gasp ediyorsunuz. Kayıtlar var…“