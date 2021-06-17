Lübnanlılar banka yerine birayı tercih ediyor

Tarihin en büyük ekonomik krizlerinden birini yaşayan Lübnan’da dolar hesaplarındaki paralarını çekemeyen yatırımcılar yeni arayışlara girdi.

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Sermayenin çıkışına karşı sert uygulamalara başvuran Lübnan bankaları, 17 Ekim 2019’dan beri yurt dışı havalelerini askıya almış ve müşterilerin hesaplarındaki dövizleri çekmelerine kısıtlamalar getirmişti. Lübnanlılara ise parayı devletin belirlediği sabit kur üzerinden çok büyük bir kayıplarla çekme ya da bankalarda bırakma dışında bir şans kalmadı.

Ülkede bankalarda tuzağa düşen ABD dolarları için artık ‘lolar’ tabiri kullanılıyor. Lübnanlılar ‘lolar’larını bankalarda bırakmak yerine ise ihracat odaklı bazı şirketlere yatırım yapmayı tercih ediyor. Onlar için, kriz tarafından çarpıtılmış bir finansal sistemdeki tek mantıklı seçenek bu.

Son dönemde ‘lolar’ın gözdesi haline gelen şirketlerin başında ise butik bira üreticileri ve cin tüccarları geliyor. Lübnanlı bira ihracatçısı 961 Beer’in CEO’su Kemal Fayad, bugünlerde ‘lolar‘ sahipleri ile sıklıkla görüştüklerini ifade ediyor. Fayad, “Kapana kısılmış dolarlarla benim şirketime yatırım yapanlar, kazançlarını taze dolar olarak geri alıyor” diyor. Fayad şöyle devam ediyor: “Onlar için ben artık bankalardan daha güvenilirim. 1 milyon doların üzerinde bir meblağ için görüşmelere devam ediyorum.”

Lübnan’da Merkez Bankası’nın resmi kuru yaklaşık 3 bin 900 olmasına rağmen karaborsada bir ABD doları ortalama 10-15 bin Lübnan lirası üzerinden işlem görüyor. Döviz krizi nedeniyle 2020’de ülkede fiyatlarda yüzde 60’ı aşan artışlar oldu. 6 milyon nüfuslu ülkede 3 milyondan fazla insan yoksulluğa sürüklenmiş durumda.