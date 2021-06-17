Maçta kalbi duran Eriksen’e cihaz takılacak

EURO 2020’de maçta kalbi duran (kardiyak arest) Danimarkalı futbolcu Christian Eriksen’e ‘implante edilebilir kardiyoverter defibrilatör’ adlı cihaz takılacak.

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29 yaşındaki orta saha oyuncusu, cumartesi akşamı Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da Finlandiya’yla oynanan maçta yere yığılmış, herkesin yüreği ağzına gellmişti. Takım arkadaşları, görüntülenmemesi için etrafında çember oluşturup dayanışmanın en güzel örneklerinden birini vermiş, sahadaki ilk müdahaleyle ‘geri döndürülen’ futbolcu hastneye kaldırılmıştı.

Saat 21:30’da kaldığı yerden devam ettirilen maçı Finlandiya 1-0 kazanmıştı.

Danimarka futbol takımının doktoru Morten Boesen, Eriksen’e ‘ritm bozukluğu nedeniyle’ cihazın takılmasının gerekli olduğunu söyledi.

Kısa adı ICD olan küçük cihaz deri altına yerleştiriliyor ve ince kablolarla kalbe bağlanıyor. Elektrik sinyalleri yollayarak ritmi düzenliyor.

Bosen, “Christian bu çözümü kabul etti. Ulusal ve uluslararası uzmanlardan görüş alınarak karar verildi. Hepsi aynı yöntemi önerdi. Bundan böyle herkesin Christian ve ailesinin huzurunu kaçıracak davranışlardan kaçınmasını rica ediyoruz ” dedi

Danimarka bugün Belçika’yla karşılaşacak. Eriksen’in fenalaştığı Parken Stadyumu’ndaki maçta Belçikalı oyuncular 10’uncu dakikada topu dışarı atıp Eriksen’i seyircilerle birlikte alkışlamayı planlıyor.

2015-2017’de Fenerbahçe’de forma giyen Danimarka’nın kaptanı Simon Kjaer, “Futbolun hayatımızdaki en önemli şey olmadığı çok özel günlerden geçtik. Christian’ın iyi hissetmesi bizim içimizi rahatlattı. Onun için ve tabii her zaman olduğu gibi Danimarka için oynayacağız” dedi.