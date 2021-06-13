Eriksen’i yaşama döndüren basit ve hayati müdahale: Kalp masajı

ALİ İHSAN NERGİZ

Dün oynanan maçta Danimarkalı futbolcu Christian Eriksen’in bayılmasına, hayati fonksiyonlarının durmasına ve yaşama geri dönmesine tanıklık ettik.

Fotoğraf: Reuters

Kalp masajı ya da tıbbi ismiyle kardiyopulmonerresusitasyon (KPR), Eriksen’ın hayatını kurtaran ve aslında herkesin öğrenip uygulayabileceği bir müdahale.

Kamuya açık kalabalık alanlarda bu konuda eğitim almış bir sağlıkçının bulunma ihtimali yüksek olabilir, ancak böyle bir imkânın bulunmadığı kapalı veya açık alanlarda yardım gelene kadar karşınızdaki kişinin hayatını kurtarmak sizin elinizde olabilir.

Böylesi bir durumda herhangi bir müdahaleden önce, çevrenin güvenliğinden emin olmak, sizin için bir tehlike arz etmediğinden emin olmak gerekiyor. Sizin yaşamınıza zarar gelirse, kişinin de kurtartılma şansı kalmaz.

Sonrasında en önemli adım, bayılan kişiyi dürtmek, seslenmek ve bilincinin açık olup olmadığını anlamak. Eğer bilinci kapalıysa hiçbir şey yapmadan yardım çağırmalı, 112’yi aramalısınız. Konuşacağınız kişi ne yapmanız gerektiğini sade ve açıklayıcı bir şekilde anlatacaktır. Önceden bunun nasıl yapıldığını öğrenmek, o an sakin kalmanızı ve başarılı bir şekilde müdahalede bulunmanızı sağlar.

Eğer bayılan kişinin solunumu yoksa, kalbi durmuş ve vücuda kan gitmiyor demektir.

Acil yardım ulaşana kadar kalbi duran kişiye vereceğiniz yardımın paha biçilemez olduğunu unutmamalısınız. En önemli yardım da kalbi duran kişinin göğsüne uygulanacak kalp basılarıyla, yani kalp masajıyla kanın vücutta dolaşmasına yardım etmek.

Sağlık Bakanlığı’nın sitesinde hayat kurtaran bu müdahalenin nasıl yapılacağı adım adım sıralanıyor:

Kalp basısı uygulamak için göğüs kemiğinin alt ve üst ucu tespit edilerek, alt yarısına bir elin topuğu yerleştirilir, Diğer el bu elin üzerine yerleştirilir, Her iki elin parmakları birbirine kenetlenir, Eller, parmaklar göğüs kafesiyle temas ettirilmeden, dirsekler bükülmeden, göğüs kemiği üzerine vücuda dik olacak şekilde tutulur, Göğüs kemiği 5 cm aşağı inecek şekilde (yandan bakıldığında göğüs yüksekliğinin 1/3’ü kadar) 30 kalp basısı uygulanır, bu işlemin hızı dakikada 100 bası olacak şekilde ayarlanır.

Bayılma anından itibaren neler yapılacağına yine bu sayfadan bakabilirsiniz.