Maçta fenalaşan Danimarkalı futbolcu Eriksen’in durumu stabil

EURO 2020 B Grubu’nda Finlandiya’yla oynanan maçta fenalaşan Danimarkalı oyuncu Christian Eriksen’in sağlık durumunun stabil olduğu açıklandı.
Christian Eriksen, maçın 42’nci dakikasında aniden yere yığılmıştı. Olay sonrası sahaya giren sağlık görevlileri, 29 yaşındaki Danimarkalı futbolcuya müdahalede bulunmuştu. Hastaneye götürülen Eriksen’in bilincinin açık olduğunun açıklanması sonrası karşılaşmanın kaldığı yerden devam etmesine karar verilmişti.
Danimarka Futbol Federasyonu’nun açıklamasında ‘detaylı incelemeler yapmak amacıyla Eriksen’in tedavisine hastanede devam edileceği’ belirtildi.
AA’nın aktardığına göre federasyon yetkililerince sabah gerçekleştirilen ziyarette takım arkadaşlarına selam gönderen Interli 29 yaşındaki oyuncuya, ‘her türlü desteğin verileceği’ de vurgulandı.