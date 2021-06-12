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Yaramazlara biraz batar!

Maçta fenalaşan Danimarkalı futbolcu Eriksen’e kalp masajı

Danimarkalı futbolcu Christian Eriksen, maç sırasında fenalaşarak yere düştü. Futbolcuya kalp masajı yapıldı.

Fotoğraflar: AA

Avrupa Futbol Şampiyonası’nın (EURO 2020) B Grubu’nda Danimarka ile Finlandiya, bugün Danimarka’daki Parken Stadı’nda karşılaştı.


29 yaşındaki Eriksen, maçın 43’üncü dakikasında bir anda sahada yere yığıldı.

Sağlık ekipleri hemen futbolcuya müdahale etti. Futbolcu, dakikalar süren müdahalenin ardından sedyeyle sahadan çıkarıldı.

Tıbbi acil durum nedeniyle maçın askıya alındığını belirten UEFA, hastaneye kaldırılan Eriksen’in durumunun stabil olduğunu bildirdi.

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Akşam Postası / 12 Haziran 2021

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