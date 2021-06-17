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Yaramazlara biraz batar!

ABD’li yetkili: S-400 konusunda diyaloğa devam edilmesi için taahhüt verildi

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden görüşmesinde ‘S-400 konusunun gündeme geldiğini, konuda bir çözüme varılamadığını ancak diyaloğa devam edilmesi için taahhüt verildiğini’ bildirdi.

Fotoğraf: AA

ABD, Türkiye’nin Rusya’dan füze alması nedeniyle bir kurum ve dört bürokrata yaptırım uygulamıştı. Ayrıca Türkiye, ABD tarafından F-35 programından da çıkarılmıştı.


14 Haziran Pazartesi günü Erdoğan ve Biden Belçika’nın başkentindeki NATO zirvesinde bir araya gelmişti. Toplantı sonrası konuşan Erdoğan, “S-400 gündeme geldi. Aynı düşüncemizi ifade ettim. F-35 konusunda da öyle. Bu süreci dışişleri bakanlarımız inşallah sonuca bağlayacak” demişti.

Sullivan, Beyaz Saray muhabirleri ile bir telefon brifingi gerçekleştirdi.

AA’nın aktardığına göre Sullivan söz konusu görüşmede ABD’nin Afganistan’dan çıkma sürecinde Kabil Uluslararası Havalimanı konusunun da gündeme geldiğini belirterek, “Cumhurbaşkanı Erdoğan bu havalimanının güvenliğinin sağlanması konusunda belirli desteğe ihtiyaç duyacağını söyledi, Biden da kendilerine destek taahhüdü verdi” ifadesini kullandı.

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