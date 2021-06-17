Erdoğan Biden’a ‘S-400’te farklı adım atmayacağız’ demiş

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden’a Türkiye’nin Rusya’dan aldığı hava savunma sistemi S-400 füzelerinde ‘farklı adım’ atmayacağını söylemiş.

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ABD, Türkiye’nin Rusya’dan füze alması nedeniyle bir kurum ve dört bürokrata yaptırım uygulamıştı. Ayrıca Türkiye, ABD tarafından F-35 programından da çıkarılmıştı.

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de gazetecilere konuşan cumhurbaşkanı, Biden’la 14 Haziran’daki görüşmesini anlattı.

Erdoğan, görüşmede “Türkiye olarak gerek F-35 gerekse S-400 konusunda farklı bir adım atmamızı beklemeyin” dediğini belirterek Türkiye’nin F-35’te üzerine düşeni yaptığını, parasal olarak vermesi gerekeni verdiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı şöyle devam etti: “S-400’le ilgili olarak da biz sizden Patriot istedik, siz vermediniz; tam aksine üslerimizde bulunanları da aldınız. Dolayısıyla biz ne yapacaktık? Başımızın çaresine bakacaktık. Savunma sanayisiyle ilgili tüm konuları, müşterek atabileceğimiz adımları görüşmeye devam edeceğiz. Bundan sonraki süreçte de dışişleri bakanımız, milli savunma bakanımız ve savunma sanayii başkanımız muhataplarıyla görüşmek suretiyle bu süreci yürütecek.”

Erdoğan, Biden’ın Türkiye’ye gelmek istediğini belirterek ABD başkanıyla Türkiye-ABD ilişkilerini müttefikliğe ve stratejik ortaklığa yakışır şekilde sürdürmek istediğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı sözlerini şöyle sürdürdü: “Amerika ile Suriye’den Libya’ya, terörle mücadeleden enerjiye, ticaretten yatırımlara kadar geniş bir yelpazede ciddi işbirliği potansiyeline sahibiz. Ülkelerimiz arasındaki mevcut mekanizmaları işleterek bu potansiyeli tam manasıyla hayata geçirmeyi hedefliyoruz.”

Erdoğan’ın diğer gündem başlıkları hakkındaki açıklamaları şöyle:

‘Afganistan’da daha büyük sorumluluk alabiliriz’

* Türkiye, Afganistan’da istikrar ve barış için en fazla çaba gösteren ülkelerin başında geliyor. NATO misyonuyla bulunduğumuz Afganistan’da sürdürülebilir bir huzur ortamının tesisi için her türlü katkıyı vermeye devam edeceğiz. ABD’nin Afganistan’dan çekilme kararı sonrasında, Türkiye burada çok daha fazla sorumluluk alabilir. Afganistan’daki bütün tarafların ve bölge ülkelerinin yapıcı katkılarıyla barış sürecini kalıcı hale getireceğimize inanıyorum. Bundan sonraki süreçte de barış çabalarımızı ve Afganlı kardeşlerimize desteğimizi güçlü şekilde sürdüreceğiz. İnşallah biz Afganistan’daki kardeşlerimizin sıkıntılara düçar olmasına fırsat vermeyiz.

‘Adayımız belli’

* Cumhur İttifakının adayı belli. Dolayısıyla bizim karşımıza kimin çıkacağı bizi pek de ilgilendirmiyor. Biz şimdi Cumhur İttifakının adayı olarak, Allah ömür verirse, yapmamız gereken, hazırlıklarımızı en güçlü şekilde, en güzel şekilde yapmak; 19 yıl içinde ülkemizi nereden nereye getirdik, bundan sonraki süreçte her alanda nereden nereye götüreceğiz, bunun çalışmasını yapmak… Bunun için de ciddi bir ekip, ciddi bir kadro kurarak bu adımları atmamız gerekiyor. Bu iş tabi kuru sıkı atmakla olmuyor. Bunun için ciddi bir ekip ve kadro çalışması bizim için önem arz ediyor.