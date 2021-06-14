Biden: Çok iyi bir görüşme yaptık; Erdoğan: Aramızda çözülemeyecek mesele yok

ABD Başkanı Joe Biden, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la görüşmesi sonrası ‘çok iyi bir görüşme yaptığını’ belirtirken Erdoğan, ‘aralarında çözülemeyecek bir mesele olmadığını’ bildirdi.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden Belçika’nın başkentindeki NATO zirvesinde bir araya geldi.

İki liderin akşam 7’de başlayıp 45 dakika süren görüşmesi basına kapalı gerçekleşti. Baş başa görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye geçildi.

Görüşme sonrası gazetecilerin sorusunu yanıtlayan Biden, ‘görüşmenin çok iyi geçtiğini’ söyledi. Daha sonra basın toplantısı düzenleyen ABD başkanı şunları kaydetti: “Erdoğan’la pozitif ve verimli bir görüşme yaptık. Türkiye’yle büyük ilerleme sağlayacağımıza inancım tam. Ekiplerimiz görüşmelere devam edecek.“

Biden on meeting with Erdogan: “We had a positive and productive meeting, much one on one. A detailed discussion on how to proceed on a number of issues. Our teams will continue discussions. I’m confident we will make real progress between Turkey and the US.” (No specifics) — Bianna Golodryga (@biannagolodryga) June 14, 2021

Toplantı sonrası konuşan Erdoğan’ın açıklamalarından önce çıkan satır başları şöyle:

*Biden’la meseleleri yapıcı bir yaklaşımla ele aldık. Ortak çalışmaları görüştük.

*İki müttefik ve stratejik ortağa yakışır biçimde mutabık kaldık.

*Son derece yararlı ve samimi bir görüşme oldu. Sayın Biden’la işbirliğimizi artıracağız. ABD’yle aramızda çözülemeyecek bir mesele yok. Tam tersine işbirliği alanlarımızın sorun başlıklarından daha geniş bir görünüm sergilediğini düşünüyoruz.

Cumhurbaşkanı daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı:

*(S-400 ve Afganistan meseleleri) Çok açık bir şekilde Sayın Biden’a ifade ettim. Eğer çıkmamız istenmiyorsa ABD’nin bize vereceği destek büyük önem arz ediyor. Taliban’la da birçok görüşmeleri sürdürebiliriz.

*Afganistan’da Pakistan’ı ve Macaristan’ı yanımıza alma düşüncelerini Biden’a söyledik. Şu an itibarıyla bir sıkıntı söz konusu değil.

*S-400 gündeme geldi. Aynı düşüncemizi ifade ettim. F-35 konusunda da öyle. Bu süreci dışişleri bakanlarımız inşallah sonuca bağlayacak.

*(Fransa Cumhurbaşkanı Macron) ‘İslam’a karşı olmam söz konusu değildir, bunu bir dost olarak size söylüyorum’ dedi.

*(Afganistan ve S-400) Bu zirveyle birlikte -benim şahsen tabi Biden’la görüşmem yeni değil, çok çok eski. Bizim Patriot’lar konusundaki düşüncemiz bilinen bir düşünceydi. ABD’nin de tavrı belliydi. Ee ne oldu? ABD Patriot’ları vermedi. Dışişleri bakanları görüşmesi sonrası biz de adımlarımızı atma kararını aldık.

*İlişkilerin devamı açısından olumlu bir görüşmeydi. Yoğunluğu bittikten sonra Türkiye’ye gelebileceğini söyledi.

*(Biden’ın ‘Ermeni soykırımı’ tanıması) Hamdolsun hiç gündeme gelmedi.

*(ABD’ye gidecek misiniz?) Niye gitmeyeyim ya? New York’ta Türk Evi’nin açılışını yapacağız. (Eylülde New York’taki) BM genel kurulu toplantılarında (Biden’la) bu kucaklama sürecini açmış ve aşmış olacağız.