Biden-Erdoğan görüşmesinde dolar/TL’ye yön verecek üç senaryo

Dolar/TL haziran başında 8,88’le tarihi zirveyi gördükten sonra Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan-ABD Başkanı Joe Biden görüşmesine yönelik iyimser beklentilerin de etkisiyle gerilediği 8,40’ın da altında güne başladı. Görüşmeye dair üç senaryo öne çıkıyor.

Doların başlıca para birimleri karşısında değer yitirmesi ve ABD tahvil getirilerindeki yükselişin yerini düşüşe bırakmasının da desteğiyle dolar/TL geçen hafta 8.2865’e kadar inmiş, haftayı 8,4’e yakın tamamlamıştı.

Piyasalarda bir süredir yön belirleyici olarak Türkiye-ABD ilişkileri takip ediliyor. Gözler bugünkü Erdoğan-Biden görüşmesinde.

Reuters ajansına konuşan Istanbul Analytics’ten Atilla Yeşilada, “Erdoğan’ın Brüksel’de Biden ile ilk yüz yüze temasını Türkiye’nin jeopolitik konumunu açığa kavuşturmak ve ekonominin toparlanması açısından tarihi olarak nitelendiriyoruz” dedi.

Üç senaryo

Yeşilada görüşmelerin üç senaryoyla sonuçlanabileceğini belirtti:

“Birinci senaryo… Samimi görüşmelere devam kararı. En yükse ihtimalli olasılık, Erdoğan ve Biden’ın karşılıklı olarak anlaşamadığı noktalarda samimi bir tartışma ardından bunların çözümü için üst düzey kabine yetkilileri ve diplomatlara yetki vermesi. Bu durumda, piyasalarda pozitif etki zaman içinde oluşur, fakat TL geçen haftaki kazanımlarını da geri vermez.”

İkinci senaryo… Erdoğan’ın S-400’leri ABD/NATO denetimine devredeceği vaadi öne çıkar. Piyasalar çok olumlu tepki verebilir. Dolar/TL’nin 8 seviyesine inebilir.

Üçüncü senaryo… En kötü sonuç.. Taraflar karşılıklı güven kuramaz ve CAATSA yaptırımları sertleşir.“

‘Unutturacak adımlar’

Erdoğan dün Biden’ın ‘Ermeni soykırımı’nı kabul etmesini ‘unutturacak’ adımları atmasını umduğunu ve F-35 uçaklarının alımını görüşmeyi planladığını ifade etmişti.

Ankara ve Washington, S-400 füzeleri, Suriye, Türkiye’nin insan hakları alanındaki performansı, Dağlık Karabağ çatışmaları, Doğu Akdeniz’de petrol ve gaz arama çalışmaları nedeniyle bozulan ilişkileri düzeltmekte zorlanıyor.

Buna karışılık ABD’nin çekilmesinin ardından Türkiye’nin Afganistan’da üstleneceği rol iki ülke arasında bir işbirliği ortamı sağlayabilir.

Haziran başında 8,88, geçen hafta başında 8,70’e yakın seviyelerde olan dolar/TL 09:30’de 8,33/8,34 seviyesinde işlem gördü. Aynı saatte avro/TL 10,07/10,10 seviyesindeydi.