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Yaramazlara biraz batar!

Biden, Erdoğan’a ‘Yakın çalışma arzumuz var’ demiş

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun aktardığına göre ABD Başkanı Joe Biden, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a “Yakın çalışma arzumuz var” demiş.

Erdoğan son olarak 26 Mayıs’ta Biden’la 14 Haziran’da yapacağı görüşmenin ilişkilerde ‘yeni dönem’in habercisi olacağına inandığını ifade etmişti.

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Çavuşoğlu Atina’da gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Biden yönetiminin ‘Ermeni soykırımı’ açıklamasının ilişkileri olumsuz etkilediğini kaydeden bakan “Ancak iyi ilişki arayışı var” dedi.

Çavuşoğlu’nun açıklamalarından öne çıkan satırbaşları şöyle:

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*Önümüzdeki süreçte ya ben Washington’a gideceğim ya da ABD Dışişleri Bakanı Blinken buraya gelecek. Tarihi belli değil.

*Mısır’a büyükelçi atamasıyla ilgili süreç başladı, aşama aşama gidilecek.

*S-400’ün kontrolü bizde olacak, Rus askeri uzmanlar Türkiye’de bulunmayacak. Hal böyleyken başka bir ülkeden “Kullanmayın” teklifini kabul etmek mümkün değil.

*(Rusya’nın uyguladığı seyahat kısıtlaması) Rusya bize siyasi olmadığını, kararın tamamıyla virüs nedeniyle olduğunu söylüyor. Sonuçta şimdi rakamlar düştü, umarım açarlar. Rus turistler açılması için çok baskı yapıyor.

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