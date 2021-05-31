Biden, Erdoğan’a ‘Yakın çalışma arzumuz var’ demiş

Son bir aydır Marmara Denizi’nde daha da görünür hale gelen müsilaj (deniz yüzeyini salya kaplaması) denizin altını daha beter etkilemiş. On Yedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, müsilajı görmek için dalış yaptı. Birçok mercan ve balığın öldüğü derinlikte müsilajın her yeri kapladığı görüldü.