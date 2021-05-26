Erdoğan: Haziran ayında normalleşmeyi temin etmeyi hedefliyoruz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Haziran ayında yoğun bir aşılama kampanyası yürüterek, ülkemiz genelinde normalleşmeyi temin etmeyi hedefliyoruz” dedi.

Fotoğraf: AA

Erdoğan, ABD merkezli şirketlerin üst düzey yöneticileriyle çevrimiçi toplantıda konuştu.

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Reuters’ın konuya yakın dört kaynaktan aktardığına göre haziran ayındaki ABD Başkanı Joe Biden-Erdoğan görüşmesi öncesinde, toplantı ABD’li firmalarla nabız yoklama niteliği de taşıyor.

Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:

*2021 yılının ilk dört ayında ihracatımız, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 45 artarak 4 milyar 272 milyon doları buldu.

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*Salgının yol açtığı belirsizliklere rağmen Türkiye’ye olan yatırım talebinde ciddi bir artış gözlemliyoruz.

*(ABD ile) 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize ulaşmak için samimi, saygılı, ortak çıkarlara ve değerlere dayanan bir yaklaşıma ihtiyaç duyuyoruz.

*Üç kıtanın kalbi konumundaki Türkiye’yi küresel bir üretim ve teknoloji üssü haline getireceğimize inanıyorum.

*Sayın Biden ile NATO zirvesinde gerçekleştireceğimiz görüşmenin yeni dönemin habercisi olacağına inanıyorum.

*Teşvik sistemimizi sadeleştirerek, yatırımcıların teşviklerden daha kolay yararlanmasını sağlayacağız.