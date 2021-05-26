Erdoğan: Haziran ayında normalleşmeyi temin etmeyi hedefliyoruz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Haziran ayında yoğun bir aşılama kampanyası yürüterek, ülkemiz genelinde normalleşmeyi temin etmeyi hedefliyoruz” dedi.
Erdoğan, ABD merkezli şirketlerin üst düzey yöneticileriyle çevrimiçi toplantıda konuştu.
Reuters’ın konuya yakın dört kaynaktan aktardığına göre haziran ayındaki ABD Başkanı Joe Biden-Erdoğan görüşmesi öncesinde, toplantı ABD’li firmalarla nabız yoklama niteliği de taşıyor.
Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:
*2021 yılının ilk dört ayında ihracatımız, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 45 artarak 4 milyar 272 milyon doları buldu.
*Salgının yol açtığı belirsizliklere rağmen Türkiye’ye olan yatırım talebinde ciddi bir artış gözlemliyoruz.
*(ABD ile) 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize ulaşmak için samimi, saygılı, ortak çıkarlara ve değerlere dayanan bir yaklaşıma ihtiyaç duyuyoruz.
*Üç kıtanın kalbi konumundaki Türkiye’yi küresel bir üretim ve teknoloji üssü haline getireceğimize inanıyorum.
*Sayın Biden ile NATO zirvesinde gerçekleştireceğimiz görüşmenin yeni dönemin habercisi olacağına inanıyorum.
*Teşvik sistemimizi sadeleştirerek, yatırımcıların teşviklerden daha kolay yararlanmasını sağlayacağız.