Erdoğan ABD’li firmalarla görüşüp Biden için ‘nabız yoklayacak’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 20’ye yakın ABD’li büyük şirketin üst düzey yöneticisiyle video konferans yöntemiyle çarşamba günü akşam saatlerinde bir araya gelecek.

Fotoğraf: Reuters

Konuya yakın dört kaynağın Reuters’a verdiği bilgiye göre, görüşmenin gündeminde Türkiye’nin yatırım ortamı ve ekonomik görünümünün yer alması beklenirken, bir kaynak haziran ayındaki ABD Başkanı Joe Biden-Erdoğan görüşmesi öncesinde, toplantının ABD’li firmalarla nabız yoklama niteliği de taşıdığını söyledi.

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Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerde son birkaç yıldır önemli ve çözümü güç sorunlar bulunuyor. Türkiye’nin bir NATO ülkesi olarak Rusya’dan S-400 hava savunma füzelerini satın alması Beyaz Saray ve Kongre’de öfke yaratmıştı. ABD Türkiye’yi ortağı olduğu F-35 savaş uçağı programından uzaklaştırmıştı. ABD’nin önceki başkanları Türkiye ile ilişkilerin bozulmaması için hassas bir konu olan 1915 yılındaki Ermeni katliamlarının ‘soykırım’ olarak tanınmasından kaçınırken, Biden nisan ayında ‘soykırım’ ifadesini kullanmıştı.

Kaynaklar, toplantının ABD Ticaret Odası, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi tarafından organize edileceğini kaydetti. Bir kaynak, ABD hükümetinin planlamada yer almadığını belirtti.

Toplantıda bir konuşma yapacak olan Erdoğan daha sonra şirketlerden gelecek soruları yanıtlayacak.

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Konu hakkında bilgi sahibi bir kaynak Erdoğan ve ABD’li firmalar arasında planlanan görüşmeyi teyit ederek, şöyle konuştu: “Hazirandaki NATO Zirvesi’nde Erdoğan ile Biden’ın görüşmesi bekleniyor. O görüşme öncesi bir ön hazırlık niteliğinde. ABD’li firmalar ile nabız yoklanacak. İç ve dış kamuoyuna beraberiz mesajını göstermek istiyorlar: Türkiye önemli bir partner mesajı.”

Konuyla ilgili dördüncü bir kaynak da, katılımcılar arasında Microsoft ve Netflix gibi büyük ABD’li şirketler bulunduğunu söyledi.