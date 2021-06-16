Selvi, Erdoğan’ın ‘soykırım’ sorulunca neden ‘Hamdolsun’ dediğini araştırmış

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, pazartesi günü NATO zirvesinde ABD Başkanı Joe Biden’la görüşmesi sonrasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, kendisine görüşmede Biden’ın Ermeni soykırımını tanımasının gündeme gelip gelmediği sorulduğunda neden “Hamdolsun, hiç gelmedi” dediğini araştırmış.

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Biden 24 Nisan günü yayınladığı açıklamada Ermenilerin 1915’te Osmanlılarca soykırıma uğratıldığını söylemişti. Ankara ise önümüzdeki aylarda çeşitli şekil ve derecelerde buna karşılık verileceğini belirtmişti.

Soykırım konusunun pazartesi günü Belçika’nın başkentindeki NATO zirvesinde Erdoğan ile Biden arasında yapılan görüşmede gündeme gelmesi bekleniyordu. Ancak Erdoğan, görüşme sonrasında kendisine yöneltilen “’24 Nisan’ı unutturacak bir görüşme olmasını umuyorum’ demiştiniz. Bu konu gündeme geldi mi” sorusunu “Hamdolsun hiç gündeme gelmedi” diye yanıtlamış, muhalefetse Erdoğan’ın bu ifadesinin Biden’ın Ermeni soykırımını tanıma kararını kabullenmek anlamına geldiğini belirterek eleştirmişti.

Selvi de Erdoğan’ın ‘hamdolsun’ ifadesini ne anlamda kullandığını araştırarak bugünkü köşesinde çıkardığı sonuca yer verdi.

Selvi, Erdoğan’ın görüşmede soykırım konusunu gündeme getirdiğini belirterek, Türkiye’yi hayal kırıklığına uğradığını ilettiğini kaydetti. Erdoğan’ın ‘tarihin siyasete alet edilmemesi gerektiği’nin altını çizip ‘Türkiye-ABD ilişkilerinde tahribat yaratacak adımlardan kaçınılması gerektiği‘ mesajını verdiğini aktardı.

İki liderin ’24 Nisan’daki açıklamanın gölgesinde kalmadan hatta onu aşmayı başararak iki ülke ilişkilerini verimli bir noktaya taşımayı’ başardıklarını ifade eden Selvi, “Erdoğan onun için ‘Hamdolsun’ demiş” diye yazdı.

Selvi bunu şöyle detaylandırdı: “Cumhurbaşkanlığı kaynakları Erdoğan’ın, görüşmenin Biden’ın 24 Nisan’daki açıklamasını unutturacak kadar olumlu bir atmosferde gerçekleştiğini anlatmak için, ‘Hamdolsun’ dediğini ifade ediyor. Yoksa hamdolsun 1915 olaylarını hiç gündeme getirmedi, anlamında değil.”