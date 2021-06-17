Araştırma: Sekstingin altında narsizim yatıyor olabilir

Britanyalı ve İtalyan bilim insanlarının araştırmasına göre ‘seksting’ alışkanlığının altında narsizm ve makyavelizm yatıyor olabilir.

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Erotik içerikli mesaj, resim ya da video paylaşımı ‘seksting’ olarak adlandırılıyor.

İtalya’nın başkenti Roma’daki Sapienza Üniversitesi’nde görevli psikologların öncülüğündeki uluslararası bir ekip, aralarında Türkiye, ABD, İrlanda, Rusya, İtalya’nın da olduğu 11 ülkedeki 6 bin kişinin katılımıyla araştırma yaptı.

Bilim insanları, şimdiye kadar sekstingle psikolojide narsizm, makyavelizm ve psikopatinin kişilik özelliklerini ifade eden ‘karanlık üçlü’nün ilintisinin yeteri kadar irdelenmediğine dikkat çekti. Araştırma sonucunda özellikle ergenler arasında revaçta olan seksting alışkanlığının bu üçlünün iksiyle, narsizm ve makyavelizmin kişilik özellikleriyle ilintisi olduğunu saptadı. Sekstinge meraklı olanların bu iki kişilik özelliklerine sahip olma olasılığı seksting alışkanlığı olmayanlara oranla göre daha yüksek.

Araştırma sonucunda hazırlanan makalede, “Seksting genç yetişkin ve ergenler arasında yaygınlaşıyor. Bu alışkanlığın altında yatan faktörleri araştırdık” dendi.

Sekstingi ‘sınıflandıran’ bilim insanları, ‘riskli seksting’i, alkol, uyuşturucu etkisi altında mesaj atmak veya sanal ortamda tanımadığı kişilerle mesajlaşmak olarak nitelendirdi.

‘Ağırlaştırılmış seksting’ birilerinin onayı olmadan onlarla ilgili görüntü, mesaj paylaşmak veya tehdit, baskı altında mesaj atmak olarak tanımlandı.

‘Deneysel seksting’ ise ergen ve gençlerin kimlik ve cinsel yaşamları konusunda deneyim ve bilgi paylaşmak, ihtiyaç karşılamak için yapılan ‘onaylı’ mesajlaşma olarak tarif edildi.

Uzmanlar, iki kişinin cinsel içerikli mesaj ve görüntü paylaşmasının aralarından biri bile 18 yaşın altında olsa birçok ülkedeki yasalara aykırı olduğunun altını çizerek bazı durumlarda ‘tehlike çizgisi’nin aşılabildiğini vurguluyor.

Araştırmaya katkı sağlayan, Britanya’daki Huddersfield Üniversitesi’nden John Synnott şunları söyledi: “Polis, onlara yansıyan bir mesele olduğunda, 18 yaş altındakiler için iki taraftan da bir zorlama yoksa koruma altındakilere yönelik bir ihlal olarak değerlendiriyor genelde. Tabii 17 yaşındaki 11 yaşındakine mesaj attıysa durum daha farklı boyut kazanır.”