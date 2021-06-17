Mahkeme sperm bağışçısının nafaka ödemesine hükmetti; temyiz bozdu: Bebeğin doğduğu yerin yasaları geçerli

ABD’nin Kuzey Carolina eyaletinde yaşayan Anthony Garrelts, mahkeme tarafından, bağışladığı spermle dünyaya gelen çocuk için nafaka ödemeye mahkum edildi.

Alt mahkeme Garrelts’ın yaşadığı eyaletin yasalarını baz aldı. Garrelts’ın başvurduğu temyiz mahkemesi ise çocuğun dünyaya geldiği Virginia’nın yasalarının geçerli olduğuna vurgu yaparak, nafaka ödemesinin gerekli olmadığını kararlaştırdı.

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Garrelts, çocuk sahibi olmak isteyen Ericka Glenn’le yaşadığı Virginia eyaletinde buluşup ‘sözlü anlaşma’ yaptı. Virginia’da, onun spermini kullanarak, yapay döllenme yöntemiyle hamile kalan Glenn 2011 yılı sonunda doğum yaptı. Çocuğun doğum belgesine ebeveyn olarak sadece Glenn’in adı yazıldı. Garrelts Kuzey Carolina’ya döndü. Glenn, üç yıl çocuğuyla Virginia’da yaşadıktan sonra 2014 yılı sonunda California eyaletine yerleşti.

2019 yılında, Garrelts’ın yaşadığı, Kuzey Carolina’daki Warren bölgesinin sosyal hizmetler yetkilileri, Garrelts’ın çocuğun babası olduğunu gerekçe göstererek nafaka ödemesi talebiyle dava açtı.

Garrelts’ın avukatı sperm bağışı ve diğer işlemlerin yapıldığı Virginia eyaletinin yasalarına göre sperm bağışçısının dünyaya gelen çocuğun ‘ebeveyn’i olmadığını ve bu nedenle yetişmesinde herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını savundu. Ancak hakim Adam Keith, Kuzey Carolina yasalarına atıfta bulunarak, eyaletteki babalık hukukunda herhangi bir ayrım gözetilmediğini vurguladı. Sperm bağışı yoluyla da olsa Garrelts’ın baba sayıldığını söyledi. Garrelts’ın geriye dönük olarak 13 bin 600 dolar bundan sonra ise ayda 50 dolar ödeyerek çocuğun annesi Glenn’e destek olmasını kararlaştırdı.

Garrelts temyize başvurdu. Salı günkü karar duruşmasında üç hakimden oluşan mahkeme heyeti, alt mahkemenin aksine Kuzey Carolina’nın değil çocuğun doğumu öncesinde işlemlerin yapıldığı ve dünyaya geldiği Virginia yasalarının dikkate alınması gerektiğine hükmetti. Buna göre Garrelts çocuk için nafaka ödemeyecek.