Dolar Merkez’in faiz kararına tepkisiz

Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 19’da sabit tutmasına rağmen dolarda ilk tepki cılız kaldı. Karar öncesi 8,65’te bulunan kur, 8,60’a inip dakikalar içinde yeniden aynı noktaya yükseldi.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasındaki görüşmeden beklenen sonuçların çıkmaması ve akabinde Fed’in faizleri sabit bırakma kararıyla 8,30’lu seviyelerden 8,60’lara çıkan dolar kuru, Merkez Bankası’ndan herhangi bir faiz indirimi gelmemesine rağmen geri çekilmekte zorlandı.
Metinde ‘sıkı duruşun kararlılıkla sürdürüleceği‘ ifadesine yer verilmesine rağmen doların 8,60’ın altına inemediği gözlemlendi.
Avro da karar sonrası 10,28’e kadar çekildikten sonra gelen alımlarla yeniden 10,32’ye çıktı.