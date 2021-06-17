Bahçeli, katilin ‘bozkurt işareti’ne takıldı; başsağlığı dilemedi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, HDP’nin İzmir’deki merkezine silahlı saldırı düzenleyip bir çalışanı öldüren saldırganın ‘bozkurt işareti’ yaptığı fotoğraflara takıldı; başsağlığı dileme gereği duymadı.

Fotoğraf: AA

Onur Gencer adlı saldırgan, bugün saat 11:00 civarında Konak’taki bir işhanında bulunan HDP merkezini ateşe verip kurşun yağdırmış, Deniz Poyraz adlı hizmetliyi de öldürmüştü. Valilik eski sağlık çalışanı Gencer’i binanın çatısında yakalamıştı. Saldırganın sosyal medya profilinde ‘bozkurt’ işareti yaparken, silah kullanmış halde ve poligonda atış taliminde çekilmiş fotoğraflar ve Suriye’de ‘görev’e gittiğine dair ifadeler bulunuyor.

Halk TV’ye suçlama

Saldırıyı ‘kanlı bir prova, toplumun sinir uçlarını test eden kalleş bir tertip’ olarak nitelendiren MHP lideri, şunları kaydetti:

“Bu vahim olayın içyüzü mutlaka deşifre edilmeli, önü ve arkası aydınlatılmalıdır. HDP’li yöneticilerin, Halk Tv’nin program akışını planlayan ve tahrikleri canlı tutan kişilerin sahip oldukları bilgi, belge ve bulguları derhal adli ve emniyet birimlerine ulaştırmaları şarttır.

Saldırı gerçekleştikten hemen sonra, elinde tuttuğu silahı ve bozkurt işaretiyle fotoğrafları servis edilen saldırganın kararlılıkla üstüne gidilmeli, bağ ve bağlantıları, irtibat ve ilişki ağları hiçbir tavsamaya meydan vermeden araştırılmalı ve açığa çıkarılmalıdır.

Katilin daha önceden çektirdiği fotoğraflarının birden bire nasıl tedavüle sokulduğu, buna kimlerin önayak olduğu, meselenin hangi odaklar vasıtasıyla Türk-Kürt ihtilafına taşınmak istendiği adaletin başlıca konusu olmalıdır.

İnanıyorum ki, Kürt kökenli kardeşlerim oynanan oyuna ve kurulan tuzağa düşmeyeceklerdir.”