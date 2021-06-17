HDP saldırganı: Çocukluktan beri planlar yaptım

HDP’nin İzmir’deki il binasına silahlı saldırı düzenleyip bir parti çalışanının öldüren Onur Gencer, emniyetteki ilk ifadesinde, “Buraya PKK’lıların geldiğini düşündüğümden herhangi bir ayrım yapmıyorum. Başka kişiler de olsaydı onlara da ateş edecektim. Çocukluktan beri PKK’lı öldürmek için planlar yaptım” dedi.

Fotoğraf: AA

Saldırgan Onur Gencer, bugün saat 11:00 civarında İzmir’deki HDP binasına saldırmış, silahıyla rastgele kurşun yağdırıp binayı ateşe vermiş, rehin aldığı parti üyesi Deniz Poyraz’ı da öldürmüştü. HDP yönetimi uzun süredir bina çevresinde şüpheli faaliyetler gözlemlendiğini ancak uyarılarının dikkate alınmadığını belirterek, saldırıdan İçişleri Bakanlığı’nı sorumlu tutmuştu. Valilik eski bir sağlık çalışanı olan saldırganın gözaltına alındığını duyururken, HDP’li yetkililer saldırıda Gencer’in yalnız olmadığını, yanında iki kişinin daha bulunduğunu, bu kişilerin kaçtığını belirtti.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ise İzmir’de basılan parti binasında bugün 40 kişilik bir toplantı yapılacağını ancak saldırıdan önce son anda ertelendiğini açıkladı.

İzmir’de acil tıp teknisyeni olarak görev yapan Gencer’in sosyal medya profilinde çok sayıda silahlı pozun yanı sıra, Suriye’de ‘görev’e gittiğine dair mesajlar ve poligonda sık sık atış talimi yaptığına dair fotoğraflar bulunuyor.

DW Türkçe’nin aktardığına göre ‘babasının tekel işçisi olarak emekli olduğunu, kız kardeşinin öğrenci olduğunu, herhangi bir parti dernek sendika üyeliğinin olmadığını, annesinin vefat ettiğini’ anlatan Gencer, ailece İzmir’in Gaziemir ilçesinde ikamet ettiklerini belirtti.

Bekar olduğunu ve askerlik yapmadığını ifade eden, 2020 yılının ilk aylarında Sağlık Memuru olarak Suriye/Münbiç’e gittiğini, orada da bir süre görev yaptığını iddia etti. Silahlı saldırgan, “Sağlık memurluğundan 2021 yılının Nisan ayında istifa ettim. Ancak şu an için açıkta görülebilirim, çünkü işe gitmiyorum” dedi.

‘Çocukluktan beri planlar yaptım’

Gencer, saldırıyı neden gerçekleştirdiğine yönelik soruya ise şu yanıtı verdi:

“16 Haziran 2021 tarihinde intihar eden bir polis memurunun paylaşımı sonrasında PKK’lılar tarafından hakaret içerikli görüşmeler yaşadım. Benim ölmüş anneme ve bacıma sövüldü. Bunun üzerine ben de aynı söylemlerde bulundum. Çocukluktan beri PKK’lı öldürmek için planlar yaptım. Olay doğaçlama yaşandı.”

Saldırıyı nasıl planladığını da anlatan saldırgan, 2021 yılı Ocak ayı içerisinde İzmir İl HDP binasının adresini Google üzerinden öğrendiğini kaydetti. Keşif amaçlı ‘Perfect İngilizce’ adlı bir kursa kayıt olduğunu ifade eden Gencer, özetle şunları kaydetti: “Birkaç kez keşif amaçlı çalışmalarım oldu. Gaziemir İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bulundurma olarak 2021 Mayıs ayında silah ruhsatı başvurusu yaptım, geçici ruhsat aldım. Kızlarağası’ndan Mehmet isimli şahıstan 3 bin 500 TL bedelle Ruger Silah aldım. Bu silaha 10 mermi koyarak bugünkü olayı gerçekleştirdim.

Olay yeri olan HDP il binası içerisinde 10 mermiyi de sıktım. Amacım birkaç kişiyi orada bulabilmekti. Ancak sadece bir kişi oradaydı. Buraya da PKK’lıların geldiğini düşündüğümden herhangi bir ayrım yapmadım. Başka kişiler de olsaydı onlara da ateş edecektim. Eylem sonrası kullandığım silahı çantaya koyarak olay yerinden ayrılırken polislerce yakalanarak gözaltına alındım.”