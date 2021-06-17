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Yaramazlara biraz batar!

‘İnternetçi abi’ duyurdu: Kanal İstanbul anketinde 460 liraya 250 bin sahte oy

İYİ Partili İBB Meclisi üyesi Taylan Yıldız, Twitter üzerinden yaptığı Kanal İstanbul anketinde 250 bin sahte oy satın alındığını söyledi.

İstanbul Boğazı’na paralel olarak Karadeniz ile Marmara Denizi’ni bağlayacak yapay su yolu projesi Kanal İstanbul için bu yıl ihale yapılacak. Maliyetinin yaklaşık 15 milyar doları bulacağı açıklanan kanaldaki köprülerin inşaatı için geçen günlerde şantiye kurulmuştu.


Yıldız, dün Twitter hesabı üzerinden ‘Kanal İstanbul yapılmalı mı?’ sorusunu paylaştı. Ankette 775 bin 640 oy kullanılırken yüzde 54,5’lik bir kesim projeyi destekledi.

Yıldız, bugünkü paylaşımında ise ‘vatandaşın Kanal İstanbul’un tepkisinden korkanlar’ın sahte oy satın aldığını ifade etti. İBB Meclisi üyesi, satın alındığını söylediği 250 bin oya ilişkin bir de ekran görüntüsü paylaştı.

Yıldız, “İnternetçi abiniz öğrenemez mi sandınız?” diye yazdı.

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