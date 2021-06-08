İmamoğlu’ndan ‘Kanal İstanbul müsilajı azaltır’ diyen bakana: Rüyasında görmüştür

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul’un müsilajı azaltacağını öne süren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’na yanıt verdi: “Akşamdan sabaha herhalde insan rüyasında görmüştür; sabah da böyle bir şey aklına gelmiştir diye düşünüyorum.”

Fotoğraf: İBB

Bakan, savını Karadeniz’den akan nehirlerin Marmara suyunun kalitesini artıracağına dayandırmıştı. Diken’e konuşan deniz bilimci Prof. Dr. Ahmet Cemal Saydam’a göre bakanın söylediklerinin bilimle yakından uzaktan alakası yok.

Müsilaj için, iki gün önce Kocaeli’de bir araya gelen ve 22 maddelik eylem planını imzalayan devletin bütün kurumları, işbirliğini İstanbul’a taşıdı.

İstanbul Valiliği ve İBB ev sahipliğinde düzenlenen ‘Müsilaj Temizliği Seferberliği Programı’na, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da katıldı. Kurum, İmamoğlu ve beraberlerindeki heyet, Caddebostan sahilinden tekneyle Marmara’ya açıldı ve deniz salyasını yerinde inceledi.

İmamoğlu, gazetecilerin kendisine yönelttiği, “Ulaştırma Bakanı’nın bir uyarısı oldu. ‘Kanal İstanbul, deniz salyasının ilacı olur’ dedi. Bunu nasıl değerlendirirsiniz” sorusuna, şu yanıtı verdi: “Nereden malum oldu bilmiyorum. Biraz malum olmuşa benziyor. Devlet adamları, bilim ile konuşur; dayanakları bilim ile olur. Bir makale mi var, bir araştırma mı var? Bugüne kadar niye böyle bir araştırma yayınlanmadı?

Değerli arkadaşlar; mesele, ciddi bir meseledir. Ciddi meseleleri önce bilim ele alır, bir zemine oturur, tartışılır. Bize, varsa bir makale onu, göndersin. Kaldı ki, sabah bu mesajları görünce, kendisine mesaj attım. İstanbul ile almak istediği bilgi, teknik olarak varsa elinde bilgi, ben hazırım. Davet edin, geleyim, dinleyeyim diyerek mesaj attım. Umarım mesajıma döner.”

‘Marmara’nın pandemisi’

Marmara Denizi’nin pek çok noktası, dip yapısının yüzeye çıkmasından kaynaklanan ‘deniz salyası’nın oluşturduğu bir tabakayla kaplanıyor. Çevre mühendisi profesör Mustafa Öztürk, Marmara Denizi’nin “Ben ölüyorum, kirlendim, obez oldum” diye uyarı verdiğini belirtmişti. Salyanın yüzeyin altında hayli yaygınlaştığı fotoğraflanarak ortaya konmuştu.

Müsilajın ana nedeni denize boşaltılan atıklar. Uzmanlar, arıtması yapılmadan gerçekleştirilen atık boşaltımının acilen durdurulması gerektiğini söylüyor. Ancak birçok fabrika Marmara’ya atıklarını boşaltmaya devam ediyor.

Son olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, müsilajı ‘afet’ olarak niteleyip ‘en büyük deniz temizliği seferberliği’nin başlatılacağını duyurmuştu.