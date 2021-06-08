Bakan: Kanal İstanbul müsilajı azaltır; Profesör: Alakası yok

AYŞEGÜL KASAP

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kanal İstanbul’un müsilajı azaltacağını öne sürdü. Bakan, savını Karadeniz’den akan nehirlerin Marmara suyunun kalitesini artıracağına dayandırdı. Diken’e konuşan deniz bilimci Prof. Dr. Ahmet Cemal Saydam’a göre bakanın söylediklerinin bilimle yakından uzaktan alakası yok.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri tarafından yapılan müsilaj temizliği / Fotoğraf: AA

Müsilajın ana neden denize boşaltılan atıklar. Uzmanlar, arıtması yapılmadan gerçekleştirilen atık boşaltımının acilen durdurulması gerektiğini söylüyor. Ancak birçok fabrika Marmara’ya atıklarını boşaltmaya devam ediyor.

Son olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, müsilajı ‘afet’ olarak niteleyip ‘en büyük deniz temizliği seferberliği’nin başlatılacağını duyurmuştu.

‘Zaten Karadeniz’den başlayıp Marmara’ya geldi’

Karaismailoğlu ise katıldığı bir televizyon programında “Kanal İstanbul yapıldığında Karadeniz’e akan nehirlerin Marmara’ya karışması söz konusu. Bu da Marmara’daki su kalitesini artırıp deniz salyasını da bitirecek” dedi.

Bu sava üzerine görüşüne Prof. Dr. Saydam acı acı gülümsedi: “Bakan inşallah bunu doğaya da anlatır, ne diyeyim.”

“Marmara’da başımıza ne geldiyse bilimi göz ardı etmekten, bilimden uzaklaşmanın sonucu olarak geldi. Bakanımızın dediğinin bilimle uzaktan yakından alakası yok” diyen Saydam şöyle devam etti: “Müsilaj zaten Karadeniz’den başlayıp Marmara’ya geldi. Şimdi derdimiz Ege Denizi. Ege’ye gelirse ki Kuzey Ege’ye Çanakkale’den çıkıyor. Zaten onu görüyoruz, biliyoruz. İnşallah oraları sevmez ve oralarda çoğalmaz.”

‘Çözüm denizin temizlenmesi değil’

Deniz bilimci profesör, şu an başlatılan denizin temizliğiyle ilgili de şunları söyledi: “Sadece görsel. Yani bir şeyler yapılıyormuş izlenimi verme. Topluma iyimserlik aşılanması için. Ama çözümü o değil.”

Müsilaja neden olan şeyin atık sular olduğunu vurgulayan Saydam’a göre asıl çözüm atıkların en ideal şekilde arıtılarak verilme: “Herkesin kurduğu artıma tesislerini en başarılı şekilde çalıştırması gerekiyor.”

Müsilaj 2020’nin sonunda görülmeye başladı

Müsilaj denizin dibini de sardı / Fotoğraf: Prof.Dr.Mustafa Sarı

Müsilaj aslında Marmara Denizi’nde geçen yıl sonundan itibaren görülmeye başladı. Birçok balıkçı harekete geçilmesi için çağrı yaptı. Ancak müsilaj tam anlamıyla Marmara’nın yüzeyini sarana kadar yetkililer bu çağrıları yanıtsız bıraktı.

Dahası, Marmara Denizi’ne dalan uzmanlara göre asıl dikkat edilmesi gereken yer ise denizin üstü değil, altı. Yani buz dağının görünmeyen kısmı.