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Yaramazlara biraz batar!

Ulaştırma bakanı: Kanal İstanbul’un maliyeti yaklaşık 15 milyar dolar

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Kanal İstanbul’un maliyeti yaklaşık 15 milyar dolar. İhaleye çıkılınca bu rakamlar düşecektir” dedi.

Fotoğraf: AA

İstanbul Boğazı’na paralel olarak Karadeniz ile Marmara Denizi’ni bağlayacak yapay su yolu projesi Kanal İstanbul için bu yıl ihale yapılacak. Muhalefet, STK’lar ve bilim insanları kanal yapımına karşı çıkıyor.

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TRT Haber’e konuk olan Karaismailoğlu Kanal İstanbul için, “İnşallah haziran sonu itibarıyla ilk köprümüzün temelini atacağız” dedi.

Bakan şunları kaydetti: “Altı tane köprümüz var. 2021 yılı Kanal İstanbul için çok hareketli bir yıl olacak. En az beş yıl sürmesi gereken bir proje gibi gözüküyor. İnşallah bitirip ülkemize kazandıracağız. Altı köprünün maliyeti 1,4 milyar dolar olacak.”

Projeye ait devlet sitesinde “Kanal inşaat maliyeti 75 milyar TL olarak öngörülmüştür” ifadesi yer alırken bakanın açıkladığı rakam 123 milyar 636 milyon liraya denk geliyor.

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