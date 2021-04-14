Erdoğan’dan Kanal İstanbul mesajı: Montrö’yle yakından uzaktan alakası yok

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kanal İstanbul projesi için “Montrö Sözleşmesi’yle yakından uzaktan alakası yok” dedi.

Fotoğraf: AA

İstanbul Boğazı’na paralel olarak Karadeniz ile Marmara Denizi’ni bağlayacak yapay su yolu projesi Kanal İstanbul için bu yıl ihale yapılacak. Muhalefet, kanal yapımına karşı çıkıyor.

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Kütüphane Söyleşileri kapsamında gençlerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, Kanal İstanbul’la Türkiye’nin kendi bağımsızlığını ve egemenliğini tesis eden bir eser kazandırdıklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı, İstanbul’un büyük zenginliğe kavuşmuş olacağını, İstanbul Boğazı’nın da çevrecilik açısından ciddi manada rahatlayacağını dile getirdi.

Erdoğan, “Şimdi Montrö ile yakından uzaktan alakası olmayan Kanal İstanbul ne yapacaktır? Çok daha huzurlu rahat olacaktır” ifadesini kullandı.