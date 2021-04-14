Diken

Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan’dan Kanal İstanbul mesajı: Montrö’yle yakından uzaktan alakası yok

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kanal İstanbul projesi için “Montrö Sözleşmesi’yle yakından uzaktan alakası yok” dedi.

Fotoğraf: AA

İstanbul Boğazı’na paralel olarak Karadeniz ile Marmara Denizi’ni bağlayacak yapay su yolu projesi Kanal İstanbul için bu yıl ihale yapılacak. Muhalefet, kanal yapımına karşı çıkıyor.

Reklam

Kütüphane Söyleşileri kapsamında gençlerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, Kanal İstanbul’la Türkiye’nin kendi bağımsızlığını ve egemenliğini tesis eden bir eser kazandırdıklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı, İstanbul’un büyük zenginliğe kavuşmuş olacağını, İstanbul Boğazı’nın da çevrecilik açısından ciddi manada rahatlayacağını dile getirdi.

Erdoğan, “Şimdi Montrö ile yakından uzaktan alakası olmayan Kanal İstanbul ne yapacaktır? Çok daha huzurlu rahat olacaktır” ifadesini kullandı.

Reklam

İmamoğlu ‘köpürdü’: Kanal İstanbul büyük bir ihanet projesi; hesabını verirler

Erdoğan: İsteseniz de istemeseniz de Kanal İstanbul’u yapacağız

Erdoğan: Daha iyisini bulana kadar Montrö’ye bağlıyız

Kanal İstanbul projesinin imar planları onaylandı

‘Kanal İstanbul’ için adrese teslim devlet garantisi

Erdoğan: Kanal İstanbul’u hayata geçireceğiz dünya hayran hayran izleyecek

SON HABERLER

9 soruda: En iyi aşı hangisi?

Bilim insanları adeta bir yarış halinde Covid-19’a karşı aşı geliştirmeye çalışırken, uzmanların tek dileği birden çok firmanın istenen sonuca ulaşmasıydı. Ne kadar çok çeşit aşı üretilirse o kadar çok insanın bundan faydalanacağı düşünüldü ama şimdi farklı koruma oranları, doz aralıkları ve etkinlik yöntemleriyle kafamız biraz karıştı. Acaba en iyi aşı hangisi?

128 milyar doların akıbeti

Kafa karışıklıklarını giderelim, yarattığı sorunlara değinelim ve iktidar kanadının bu konudaki gerginliğinin nedenlerini ifade edelim.