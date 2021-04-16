Kanal İstanbul’da ilk adım için tarih verildi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kanal İstanbul’un üzerine yapılması planlanan köprülere ilişkin çalışmanın haziran ayında başlayacağını söyledi.

Fotoğraf: DHA

İstanbul Boğazı’na paralel olarak Karadeniz ile Marmara Denizi’ni bağlayacak yapay su yolu projesi Kanal İstanbul için bu yıl ihale yapılacak.

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İstanbul’da cuma namazı sonrası gazetecilere konuşan Erdoğan, ‘muhalefetinin işi gücünü’nü ülkeye ‘hayırlı bir iş’ yaptırmamak olduğunu savundu.

Cumhurbaşkanı, projeyle ilgili ilk adımın, kanal üzerinden geçecek köprülerde atmak istediklerini belirtti.

Erdoğan şöyle devam etti: “Temelle birlikte ilk köprünün yapımına başlayacağız. İlk etapta planlanan altı tane köprü, bunun yedi olma durumu da var. Şu anda projelendirmede bu adımlar atıldı. Planlanan altı-yedi köprünün ilki için haziranda harekete geçelim istiyoruz. Bu köprülerle birlikte kanalın her iki yanından sürecin başlaması önem arz ediyor. Çok ciddi bir hafriyat söz konusu olacak. Bunların yapımı da sahiplendirme bittikten sonra başlayacak.”