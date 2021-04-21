Anket: Kanal İstanbul’u istemeyenler çoğunlukta

MetroPOLL Araştırma’nın anketine göre toplumun çoğunluğu, İstanbul’a kanal projesi yapılmasını istemiyor.

Fotoğraf: AA

Şirket, ‘Türkiye’nin Nabzı Mart ayı araştırması’nı 22-25 Mart tarihlerinde 28 kentten 1637 kişiyle telefon yöntemiyle görüşerek hazırladı.

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Buna göre yüzde 38.5’lik kesim Kanal İstanbul projesini desteklerken, yüzde 45.4’ü istemiyor. Kararsızların oranı da yüzde 16.1.

Kanal İstanbul’u destekleyen ve desteklemeyenlerin siyasi görüşleri sorulunca ortaya şu tablo çıkıyor:

Araştırmada, seçmenlerin siyasi görüşleri de soruldu. En dindar ve muhafazakar seçmen AKP’deyken, CHP’lilerin yüzde 58’i kendisini “Atatürkçü” olarak tanımlıyor.