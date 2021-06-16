İBB sözcüsü, TRT’deki ‘Kanal İstanbul propagandası’na isyan etti: Acizsiniz

İBB Sözcüsü Murat Ongun, TRT’de milli maç öncesi gösterilen Kanal İstanbul tanıtım filmine isyan etti.

İstanbul Boğazı’na paralel olarak Karadeniz ile Marmara Denizi’ni bağlayacak yapay su yolu projesi Kanal İstanbul’un yapımına bu ay sonu başlanacağı bildirilmişti. Muhalefet, STK’lar ve bilim insanları kanal yapımına karşı çıkıyor.

TRT bugün Türkiye ile Galler’in karşılaştığı 2020 Avrupa Şampiyonası A Grubu ikinci maçına dakikalar kala Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı logolu bir Kanal İstanbul tanıtım filmi yayımladı.

Ongun, Twitter paylaşımında TRT’nin hesabını etiketleyerek şunları kaydetti: “Milli maç öncesi İstanbullular’ın çoğunun karşı çıktığı bir konuda üstelik bilime aykırı, yalan bir propaganda yaptınız. Acizsiniz.”