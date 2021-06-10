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Yaramazlara biraz batar!

Prof. Naci Görür’ün ‘Kanal İstanbul’ isyanı: Depremi tetikleyebilir

Jeoloji profesörü Naci Görür, Kanal İstanbul projesinin depremi tetikleyebileceğini söyledi. “Bir bilim insanı olarak isyan ediyorum” diyen Görür hükümete şöyle seslendi: “Neden İstanbul’u depreme hazırlayıp insanların can güvenliğine yatırım yapmıyorsunuz?”

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kanal İstanbul’un üzerine yapılması planlanan köprülere ilişkin çalışmanın haziran ayında başlayacağını söylemişti.


Haykırmaktan sesim kesildi

Fox TV’de İsmail Küçükkaya’nın bunduğu Çalar Saat programına konuk olan İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Jeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Naci Görür şöyle konuştu: “Bu ülkenin geleceğine kendi fikriyle kendi ekibiyle karar veremez. Benim çoluk çocuğum torunlarım burada yaşayacak. İstanbul deprem bekliyor. Yüz binlerce insanın can güvenliği yok. Haykırmaktan sesim kesildi. Sadece ben değil, bütün bilim insanlarının! Neden İstanbul’u depreme hazırlayıp da bu insanların can güvenliğini noktasında yatırım yapmıyorsunuz? Neden bu ülkenin en zorlu ekonomik şartlarında böyle riskli, getirisi de az olan bu projeye yöneliyorsunuz? İsyan ediyorum bir bilim insanı olarak.

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