Kanal İstanbul’da altı yıl hedefi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kanal İstanbul projesinde iki yakayı birbirine bağlayarak köprülerin altı yılda tamamlanacağını söyledi.

Fotoğraf: DHA

İstanbul Boğazı’na paralel olarak Karadeniz ile Marmara Denizi’ni bağlayacak yapay su yolu projesi Kanal İstanbul için bu yıl ihale yapılacak. Maliyetinin yaklaşık 15 milyar doları bulacağı açıklanan kanaldaki köprülerin inşaatına haziran ayında başlanması hedefleniyor.

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Ankara’da gazetecilere konuşan Kurum, Kanal İstanbul için 200 bilim adamının katıldığı, doğal kaynaklar, kültürel değerler ve ekolojik yaşamın korunması ile Karadeniz’den Marmara’ya akıntıya yönelik planların hazırlandığını aktardı.

Bakan, imar planlarının askıya çıkarıldığını, itiraz eden vatandaşların yüzde 80’ine yakınının isteklerini karşıladıklarını belirterek “Örnek bir şehircilik olacak. Kanal İstanbul projesine kararlı şekilde devam ediyoruz” dedi.

Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sayın cumhurbaşkanımızın açıkladığı gibi yaz aylarında temelini atarak Kanal İstanbul projesini başlatacağız. İstanbul’un marka değerine değer katacak, toplanma alanlarıyla, üniversite alanlarıyla bölgemize değer sağlayacak projemizi gerçekleştireceğiz. Köprüyle başlayacak. Altı köprümüz var. Köprülerin yapılması gerekiyor. Ekolojik yaşamı birbirine bağlayacak köprüler de var, onların da yapılması gerekiyor. Bu Kanal İstanbul’un parçasıdır, altı yıl içinde tamamlanacaktır.”