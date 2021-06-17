24 saatte 1 milyon 416 bin 795 aşı

Dün 1 milyon 416 bin 795 doz aşı yapıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter’daki paylaşımında, “Saat 24:00 itibarıyla 18 bin 584 merkezde 47 bin 314 sağlık çalışanımız 1 milyon 416 bin 795 doz aşı yaptı. Elleriniz dert görmesin arkadaşlar” dedi.

Dün tüm SGK’lı çalışanların aşı sırasının açılmasının ardından Koca, bugün itibarıyla 35 yaş üzerindeki herkesin aşı randevusu alabileceğini açıklamıştı.

17 Haziran saat 10:25 itibariyle Türkiye’nin aşı tablosu şöyle:

Toplam aşı sayısı: 37 milyon 488 bin 633

1’inci doz uygulanan kişi sayısı: 23 milyon 426 bin 459

2. doz uygulanan kişi sayısı: 14 milyon 62 bin 174

Böylece toplumun yaklaşık yüzde 28’i ilk doz aşısını yaptırmış görünüyor.

Her iki doz aşısını da yaptıranların oranı ise yüzde 18 civarında.

Hükümet salgının durması için nüfusun en az yüzde 60’ının, bazı uzmanlar ise yüzde 70’inin aşılanması gerektiğini belirtiyor.

Haziran ayından önce her gün ancak ortalama 121 bin kişi ilk doz aşısını yaptırabiliyordu. Haziranın ilk günlerinde aşılanmanın hızlanmasıyla ortalama yapılan ilk doz aşı sayısı 150 bine çıktı.