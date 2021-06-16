‘Gün içinde randevu, gün içinde aşı’ uygulaması başladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ‘gün içinde randevu, gün içinde aşı’ uygulamasının başladığını duyurdu.

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Pazartesi SGK’ya kaydı olanlara da aşı randevusu verilmeye başlamasıyla birlikte yurt genelinde aşı merkezlerinde yoğunluk oluşmuş, sadece dün 1 milyon 200 binden fazla kişiye ilk doz aşı vurulmuştu.

Koca, Twitter açıklamasında şöyle dedi: “Bugün randevu istesem aşım ne zaman yapılır? ‘Gün içinde randevu, gün içinde aşı’ uygulamasını başlattık. Randevu alın, aşınızı vakit kaybetmeden yapalım.”

Bugün saat 11:40 itibariyle toplamda 36 milyon 291 bin 705 doz aşıya ulaşılırken, 13 milyon 976 bin 884 kişi iki doz vurularak aşısını tamamladı.

Uzmanlar, sürü bağışıklığı için toplumun en az yüzde 60’ının aşılanması gerektiğini belirtiyor. Türkiye’de bu oran henüz yüzde 17-18 seviyesinde.