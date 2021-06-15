3’üncü doz için plan belli oldu

Kayıtlı tüm çalışanlar için aşı randevularının başlamasından sonra mevcut iki dozluk aşıları takviye edecek ‘hatırlatma dozu’ için de planlamalar başladı. Üçüncü dozun hangi aşıyla yapılacağına denemelerden sonra karar verilecek.

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Hürriyet’ten Nuray Babacan’ın haberine göre Sağlık Bakanlığı hatırlatma dozu için BioNTech, Sinovac ve yerli aşı seçeneklerini değerlendirip hangi aşıyla yola devam edileceğine karar verecek. Önce farklı aşı kombinasyonlarıyla hatırlatma dozu denemesi yapılacak.

Sağlık Bakanı Koca’nın ‘hibrit model’ diye tanımladığı sistemde, sonbaharla birlikte, ilk aşıların üstünden en az altı ay geçtikten sonra, 3’üncü doz aşıda etkinlik ve koruyuculuk tespiti için gönüllülerden başlanarak denemeler yapılacak.

Buna göre, ilk iki dozu Sinovac aşısı olanlardan oluşacak bir gruba yine Sinovac, bir diğer gruba BioNTech, diğer gruba da yerli aşı yapılacak. Aynı şekilde ilk iki dozda BioNTech tercih edenler içinden gönüllü birer gruba da 3’üncü dozda Sinovac, BioNTech ve yerli aşı vurulacak. Böylece 3’üncü dozda hangi hibrit modelle en yüksek koruyuculuk sağlandığı dikkate alınarak yaygın ve yoğun uygulamaya geçilecek. Eğer antikor beklenen düzeyde oluşur ve korunursa, hatırlatma dozunda ne kullanılacağı belli olacak. Sağlık Bakanlığı bu süreçte, toplumun geneli hakkında fikir veren bir antikor çalışması yapacak.

Çıkacak sonuca göre, hatırlatma dozlarının altı ay olarak bilinen süreleri de değişebilecek. 2022’nin üçüncü doz aşıların yapılacağı bir yıl olacağı düşünülüyor.