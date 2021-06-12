Koca yanıtladı: Maskeler çıkacak mı? 3’üncü dozda hangi yol izlenecek?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ayın sonunda aşılamada 20’li yaşlara sıra geleceğini söyledi. Koca 2 metre mesafeyi koruyanların maskeyi çıkarabileceğini de ekledi.

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Sabah’tan Okan Müderrisoğlu’na konuşan Koca özetle şu bilgileri verdi:

*Bu ay için planlanan 30 milyon doz BioNTech aşısının yaklaşık yarısı teslim edildi, tedarik süreci planlandığı gibi ilerliyor. Bugün itibarıyla 3.5 milyon doz Sinovac aşısının da Türkiye’ye gelmesini bekliyoruz. Aşının yeni partisinin toplamda 14.5 milyon doza ulaşması öngörülüyor.

Hibrit model

*Sonbaharla birlikte, ilk aşıların üstünden en az altı ay geçtikten sonra, 3’üncü doz aşıda etkinlik ve koruyuculuk tespiti için gönüllülerden başlanarak şu yol izlenecek: İlk iki dozu Sinovac aşısı olan bir gruba yine Sinovac, bir diğer gruba BioNTech, diğer gruba da yerli aşı yapılacak.

*Aynı şekilde ilk iki dozda BioNTech tercih edenler içinden gönüllü bir gruba da 3’üncü dozda Sinovac, BioNTech ve yerli aşı vurulacak. Böylece 3’üncü dozda hangi hibrit modelle en yüksek koruyuculuk sağlandığı dikkate alınarak yaygın ve yoğun uygulamaya geçilecek.

İlk dozlar BioNTech’le

*Toplumsal bağışıklığın oluşması için nüfusun en az yüzde 60’ının aşılanması gerekiyor. Ancak yüzde 70 ve üstü oranda aşılamanın daha anlamlı olduğu kabul ediliyor. Bu nedenle koruyuculuk etkisi de dikkate alınarak geniş kitlelere tercihine bağlı olarak ilk doz BioNTech aşısı yapılması ve toplumsal bağışıklığın hızla artırılması düşünülüyor.

Maske çıkacak mı?

*Virüsün uğradığı mutasyonlar gözetilerek en az 2 metre mesafe bırakılması önerildi. 2 metre mesafeyi koruyanlar maskeyi çıkarabilir.