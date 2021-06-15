Bakan Koca: 1 milyon doz aşı hedefine ulaştık

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük ‘1 milyon doz aşı hedefine ulaşıldığını’ bildirdi.

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Twitter paylaşımında 1 milyonuncu aşıyı olan kişiye seslenen sağlık bakanı şunları kaydetti: “Bir milyonuncu aşının yeri Ankara, aşı olan arkadaşımız 48 yaşında. Hatice kardeşim, günün kahramanı olduğunun farkında mısın?”

1 MİLYON DOZ aşı hedefine az önce ulaştık. Bir milyonuncu aşının yeri Ankara, aşı olan arkadaşımız 48 yaşında. Hatice kardeşim, günün kahramanı olduğunun farkında mısın? — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 15, 2021

Sağlık Bakanlığı’nın sitesindeki verilere göre saat akşam 8.30 itibariyle toplam yapılan aşı sayısı 35 milyon 673 bin 257. Bunlardan 21 milyon 750 bin 570’i birinci doz; 13 milyon 922 bin 687’si ise ikinci doz olarak kaydedildi.