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Yaramazlara biraz batar!

Bakan Koca: 1 milyon doz aşı hedefine ulaştık

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük ‘1 milyon doz aşı hedefine ulaşıldığını’ bildirdi.

Fotoğraf: AA

Twitter paylaşımında 1 milyonuncu aşıyı olan kişiye seslenen sağlık bakanı şunları kaydetti: “Bir milyonuncu aşının yeri Ankara, aşı olan arkadaşımız 48 yaşında. Hatice kardeşim, günün kahramanı olduğunun farkında mısın?”


Sağlık Bakanlığı’nın sitesindeki verilere göre saat akşam 8.30 itibariyle toplam yapılan aşı sayısı 35 milyon 673 bin 257. Bunlardan 21 milyon 750 bin 570’i birinci doz; 13 milyon 922 bin 687’si ise ikinci doz olarak kaydedildi.

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Kayıtlı tüm çalışanlar için aşı randevularının başlamasından sonra mevcut iki dozluk aşıları takviye edecek ‘hatırlatma dozu’ için de planlamalar başladı. Üçüncü dozun hangi aşıyla yapılacağına denemelerden sonra karar verilecek.

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