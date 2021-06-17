Kripto para borsası Kraken halka arz oluyor

Dünyanın en büyük kripto para borsalarından Kraken’ın 12-18 ay içinde halka arz olması bekleniyor. Nisan ayında bir diğer büyük kripto para borsası Coinbase de halka arz olarak ABD Borsası Nasdaq’da işlem görmeye başlamıştı.

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Kraken’i 2011 yılında San Francisco’da kuran Jesse Powell, halka arz söylentilerini doğrularken değerleme konusunda herhangi bir hedef vermedi. Ancak uzmanlar Kraken’in değerlemesinin 10 ile 20 milyar dolar aralığında olabileceğini düşünüyor. Powell, “Kripto paraları dünyaya tanıtma görevindeyiz ve umuyorum ki değerlememiz bu görevde başarıya ulaşmamızın bir yansıması olacak” dedi.

Coinmarketcap’in işlem hacmi hesaplarına bakıldığında Kraken’in dünyanın en büyük dördüncü kripto para borsası olduğu görülüyor. Borsanın 190 ülkede toplam 6 milyondan fazla müşterisi mevcut.

14 Nisan’da 250 dolarlık hisse fiyatı ile halka arz edilen Coinbase, ilk gününde 429 dolara kadar yükselmiş ancak daha sonra kripto paralarda yaşanan düşüşle arz fiyatının altına düşmüştü.