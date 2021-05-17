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Yaramazlara biraz batar!

Coinbase hisseleri Bitcoin’le birlikte çakıldı

ABD’de halka arz olarak borsada işlem görmeye başlayan kripto para borsası Coinbase’in hisseleri çakıldı. Bitcoin’in düşüşüyle birlikte hissenin fiyatı halka arz fiyatının altına geriledi.

Fotoğraf: Reuters

Kripto para piyasalarındaki düşüşle beraber Coinbase hisselerindeki kayıp yüzde 5,3’ü buldu.

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Nisan ayında halka arz olan Coinbase, kısa sürede 250 dolardan 329 dolara kadar çıkmıştı.

Hisse bugün açılışı ise 244 dolardan yaptı.

2012 yılında kurulan Coinbase, ABD’nin en popüler kripto borsası. Borsanın 2020 sonu itibariyle 56 milyondan fazla kullanıcısı bulunuyor.

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Geride bıraktığımız haftayı sert düşüşle geçiren Bitcoin, dün 42 bin 196 dolara kadar geriledi. Bitcoin, nisan ayında 64 bin doların üzerini görmüştü.  

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