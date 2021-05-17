Diken

Yaramazlara biraz batar!

Tek kelimesiyle Bitcoin’i düşüren Musk duruma açıklık getirdi

Tesla ve SpaceX şirketlerinin CEO’su Elon Musk tek kelime ederek kripto para piyasasını karıştırmasının ardından yükselen spekülasyonu netleştirmek için bir açıklama yaptı.

Fotoğraf: Reuters

Özellikle ‘şaka parası‘ Dogecoin’in değeri iki dudağının arasında olan Musk bu kez tek kelimelik tweet’iyle Bitcoin ve diğer kripto para birimlerinin değerinin düşmesine neden oldu.

Reklam

Musk’ın Tesla’nın elindeki Bitcoin’leri satması olarak yorumlanan paylaşımının ardından dün Bitcoin yüzde 8,7 değer kaybederken, kripto piyasasının kaybı yüzde 9 oldu.

‘Mucit’ yatırımcı, CryptoWhale isimli hesabın “Bitcoin’ciler önümüzdeki çeyrekte Tesla’nın kalan Bitcoin valıklarını elden çıkardığını öğrenince kendilerini tokatlayacaklar. Elon Musk’a olan nefreti düşünüce onu suçlayamam” paylaşımını “Kesinlikle” diye yanıtladı. Birçok kullanıcı bunu tweet’in ilk kısmının doğrulanması olarak yorumladı.

Musk bugünkü paylaşımında ise “Spekülasyonu netleştirmek için söylüyorum. Tesla Bitcoin satmadı” yazdı.

Reklam

Bu paylaşımın ardından Bitcoin yeniden yükseldi.

Musk, Dogecoin’le Ay’a götürüyor

Musk’ın ‘şakası’ sonrası Dogecoin çakıldı

Doge’de korkutan düşüş, Musk bu kez uyardı

Fiyatı katlanarak yükseliyor: Dogecoin için 8 Mayıs beklentisi

SON HABERLER

Çocuk Kitaplığı / Ay’a Okul Gezisi: Son zamanların en iyi ‘sessiz kitap’larından biri

Son zamanlardaki en iyi ‘sessiz kitap’ örneklerinden biri Ay’a Okul Gezisi. Kapakta gördüğünüz uzay konsepti, açtığınız ilk sayfa ile daha da gerçekçi bir hale bürünüyor. Astronot kıyafeti giymiş bir sürü çocuk, başlarında öğretmenleri ile birlikte bir uzay gemisine doğru yol alıyorlar. Çocuk grubunu arkadan takip eden, tek başına yürüyen bir çocuk da bu ilk sayfa ile ilginizi çekmeye başlıyor.

Atatürk ne zaman ‘Hayatımda hiç bu kadar gülmedim’ dedi?

Atatürk hangi filmi “Hayatımda hiç bu kadar güldüğümü hatırlamıyorum” deyip tekrar izlemek istedi?
En çok hangi tür filmleri severdi?
En beğendiği sinemacı kimdi? Hangi filmde rol aldı? Onu kim ikna etti? Talimatı üzerine ilk kez kadın ve erkekler bir arada hangi sinemada film izledi?

Rock’n roll kraliçesi, şimdi Orman’ın annesi

Aylin Aslım, turnelerde, sahnelerde, stüdyolarda geçen rock’n roll yıllarının ardından, daha küçük ve huzurlu bir dünyayı seçti, hayatını Kaş’a park etti. Gel gör ki sürprizlerin en büyüğü onu bu sakin dünyanın içinde buldu: 45 yaşında plansız programsız hamile kaldı.

Boğaz’a pankart: 128 milyar dolar nerede?

CHP’li vekiller Mahmut Tanal, Ali Mahir Başarır ve Sera Kadıgil İstanbul’daki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne ‘128 milyar dolar nerede?’ yazılı pankart astı.

İkizdere’de jandarmadan operasyon: ‘Cengiz’in kanunları işliyor’

İkizdere’de köy halkının taş ocağına karşı başlattığı direnişin 25’inci gününde jandarma gece saat 2.30 sularında özel mülke operasyon düzenledi. Diken’e konuşan mülk sahibi Teoman Baş, “Çadırları parçalayarak götürdüler. Devletin jandarmasına şikayet için gittik. Jandarma ‘Biz yaptık’ dedi. Şu an savcılığa gidiyoruz, suç duyurusunda bulunacağız” dedi.