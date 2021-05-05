Fiyatı katlanarak yükseliyor: Dogecoin için 8 Mayıs beklentisi

Kripto para piyasasının hırçın çocuğu Dogecoin bir günde yüzde 50 civarında yükseliş kaydetti. Artık gözler, Ellon Musk’ın daha önce işaret ettiği 8 Mayıs’ta.

Fotoğraflar: Reuters, Pixibay

ABD Hazine bakanı Janet Yellen’ın kripto para piyasalarını da etkileyen ‘faiz’ açıklamaları sonrası Bitcoin ve altcoinlerin bir çoğunda dün gece önemli düşüşler oldu.

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Yellen, “Ekonomimizin aşırı ısınmaması için faiz oranlarını biraz yükselmesi gerekebilir” sözünü düzelterek, Fed’e faiz konusunda bir tavsiye vermesinin mümkün olmadığını söyledi.

Kripto piyasada dün yaşanan faiz krizi sonrası ise bugün ibreler yeşil.



Bitcoin kaybının bir kısmını geri almayı başarırken, düşüşte yatırımcısına kazandırmayı başaran adres yine Dogecoin.

Sene başından bu yana 74 kat arttı

2013 yılında şaka maksatlı kurulan Dogecoin, dün 0,69 dolar kadar tırmandı.

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Doge’nin yeni yıla başlarken fiyatı ise sadece 0,9 dolardı. Bu 5 ayda 74 katlık bir artışı ifade ediyor.

Gözler Musk’ın katılacağı şov programında

Doge’nin son 24 saatte yakaladığı yüzde 50’lik ivmede ise başrolde yine Tesla ve SpaceX şirketlerinin CEO’su Elon Musk var.

Daha önce attığı bir tweette 8 Mayıs’ı işaret eden Musk’ın yarattığı bu beklenti fiyatlamada önemli çıkışlara neden oluyor.

The Dogefather

SNL May 8 — Elon Musk (@elonmusk) April 28, 2021



Artık dünyadaki Doge yatırımcılarının hepsinin gözü ise Musk’ın 8 Mayıs Cumartesi gecesi katılacağı Saturday Night Life şovda ne söyleyeceğinde.