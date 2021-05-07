Doge’de korkutan düşüş, Musk bu kez uyardı

Son bir haftada değerini neredeyse iki katına çıkaran Dogecoin’de birden aşağı salan fiyat yatırımcıları korkuttu. Attığı tweetlerle Doge’nin fiyatlanmasında önemli rol oynayan Elon Musk’dan da yatırımcılara uyarı var.

Fotoğraf: Reuters

Tesla ve SpaceX şirketlerinin CEO’su Elon Musk, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Kripto paralar umut vadediyor ama lütfen dikkatli yatırım yapın” dedi.

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Cryptocurrency is promising, but please invest with caution! https://t.co/A4kplcP8Vq — Elon Musk (@elonmusk) May 7, 2021

Musk, geçen hafta pazar günü, 8 Mayıs’ta konuk olacağı Saturday Night Live şovu işaret ederek, “Dogefather” diye bir tweet atmış bu durum Doge’de fiyatı 0,36 dolardan 0,69’a kadar götürmüştü.

The Dogefather

SNL May 8 — Elon Musk (@elonmusk) April 28, 2021

Dogecoin, yarınki program öncesinde ise yüzde 8 kadar geri çekildi. 0,51 dolara kadar inen fiyat gelen tepkiyle birlikte şimdilik kendisini yeniden 0,61’in üstüne atmış gözüküyor.

1 dolar hedefi hala güçlü

Investing.com’un kıdemli analisti olan Jesse Cohen, Doge coinin hala 1 dolar seviyesine ulaşma olasılığının yüksek olduğunu söyledi. Fast Company‘ye açıklama yapan Cohen, artışta 2021’de yükselen sosyal medya ilgisinin payının büyük olduğunu vurguladı.

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Cohen, “DOGE 1 dolara ulaşırsa, bu yılın başında 1.000 dolarlık bir yatırım yapan kişinin cebinde bugün 185 bin dolar para olmuş olacak. 5 dolara ulaşırsa ise artık milyonlardan söz edilebilir” dedi.

Cohen sözlerini şöyle sürdürdü: “Yüksek profilli milyarderlerden gelen destek, fiyatlama ve meşrutiyete katkıda bulunmaya devam edecek. Beklentimiz paranın büyük hacimli pahalı coinlerden daha küçük alt coinlere akması.”