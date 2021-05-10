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Yaramazlara biraz batar!

Musk, Dogecoin’le Ay’a götürüyor

Elon Musk CEO’su olduğu roket şirketi SpaceX’in Ay görevinde kripto para birimi Dogecoin’i ödeme olarak kabul edeceğini duyurdu.

Fotoğraf: Reuters

2013’te şaka olsun diye yaratılan ancak bugün ciddi bir kripto para birimine dönüşen Dogecoin dünyanın en zengin kişilerinden Musk’ın yorumlarının da katkısıyla değerlenmişti.

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Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ticari uzay şirketi SpaceX’in gelecek yılın başlarında ‘DOGE-1 Ay Görevini’ başlatacağını söyledi.

Dogecoin’i aya götürme hamlesinin zamanlaması manidar.

Musk’ın cumartesi günü sunuculuğunu üstlendiği Saturday Night Live’da yaptığı üçkağıtçılık şakası Dogecoin’in yüzde 28 değer kaybederek 0.47 dolara kadar gerilemesine neden olmuştu.

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SpaceX’in ticari satışar başkan yardımcısı Tom Ochinero “Bu görev, kripto para biriminin Dünya yörüngesinin ötesinde uygulanmasını gösterecek ve gezegenler arası ticaret için temel oluşturacak” ifadelerini kullandı.

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