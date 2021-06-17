Peker’den Demirören’e: Unuttum sanma

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, Demirören Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören’e hatırlatmada bulundu: “Seni unuttum zannetme.”

Demirören Medya yönetimindeki Alaattin Aykaç’a işaret eden Peker, “Küçük ada ülkelerinde gizli offshore hesaplarında hem SOCAR’dan hem PETKİM’den çaldığınız paraları bu kişinin üzerine açtığınız gizli hesaplarda mı tutuyorsunuz?”

1-pambıkören, seni unuttum zannetme.Kâr etmeyen Total’i Mehmetçiğin parasıyla kurulan OYAK’a nasıl sattığını mutlaka anlatacağım.Mavi Vatan’ın isim babası Cihat Yaycı Paşanın, bu satışın adil olmadığını söylemesi üzerine onu etkilemek için nasıl baskı kurdurduğunuzu da biliyorum. — Sedat Peker (@sedat_peker) June 17, 2021

2-pambıkören, Mehmetçiğin parasına göz dikenin Yüce ALLAH gözlerini çıkarır biliyor musun? Bu satış usulüne uygunduysa, Cihat Yaycı Paşa neden bunun usulsüz olduğunu her yerde dillendirdi ve siz onun üzerine hangi güçlerle baskı kurdurdunuz? — Sedat Peker (@sedat_peker) June 17, 2021

3-pambıkören, derin mehmet ve ekibi marinaya çökerken Mübariz Mansimov’un yanında çalışan alaattin aykaç’a yalan ifade vermesi için neler verdiğinizi de biliyorum. — Sedat Peker (@sedat_peker) June 17, 2021

4-pambıkören, alaattin aykaç ilkokul mezunu bir adam (eğitimini küçümsemek için söylemiyorum). Sizin Demirören Medya’nın yönetim kurulunda bu adamın ne işi var? — Sedat Peker (@sedat_peker) June 17, 2021

5-pambıkören, senin grupta çalışan gazetecilerin çoğunun namusları maaşları kadar olduğu için böyle bir adam tarafından yönetilmeye ses çıkarmayacaklarını sen de biliyorsun. — Sedat Peker (@sedat_peker) June 17, 2021

6-pambıkören, bu alaattin aykaç limanlarda yük taşıyan bir adamdı (küçümsemek için söylemiyorum). Mübariz onu şirketine aldı. Mübariz’in aleyhine yalan ifade verince hızlı yükselişi de başlamış oldu. — Sedat Peker (@sedat_peker) June 17, 2021

7-pambıkören; limanlarda yük taşıyan bir adam (küçümsemek için söylemiyorum) Hürriyet’teki, Kanal D’deki, CNN Türk’teki gazetecileri nasıl yönetebilir? — Sedat Peker (@sedat_peker) June 17, 2021

8- Küçük ada ülkelerinde gizli offshore hesaplarında hem SOCAR’dan hem PETKİM’den çaldığınız paraları bu kişinin üzerine açtığınız gizli hesaplarda mı tutuyorsunuz? — Sedat Peker (@sedat_peker) June 17, 2021

9-pambıkören, seni vallahi mahvedeceğim. Seninle işim bittiğinde deli olacaksın. Sen emanetçisin oğlum. Ancak emanetçisi olduğun bu mallar gerçek sahibine, YÜCE TÜRK MİLLETİ’ne geri dönecek. — Sedat Peker (@sedat_peker) June 17, 2021

10- pambıkören, o maaşı namusu kadar olan gazetecilerle, tetikçiliğinizi yapan programlara çağırdığınız sözde tartışmacılarla beni küçültemezsiniz. Ama ben sizi deli edecem. — Sedat Peker (@sedat_peker) June 17, 2021

11- Ancak üzülme, ben senin doktorluğunu da üstlenecem. Fakat sana süslü sülüye uyguladığım psikanaliz temel ilkelerini değil, Abraham Maslow’un iyi betimlemelerle uyguladığı yumuşak tedaviyi yapacam. — Sedat Peker (@sedat_peker) June 17, 2021

12-süslü sülü seni unuttum zannetme, sen benim ahiretliğimsin. Sen saldırgan bir kişilik olduğun için seni Freud’un yöntemleri ile tedavi edeceğim. — Sedat Peker (@sedat_peker) June 17, 2021

13-pambıkören uysal olduğu için ona Abraham Maslow’un tedavi sistemini uygulayacam. Lütfen bana sayın doktorum diyin. Ben sizi önce delirtecek, sonra da tedavi edecek olan kişiyim. — Sedat Peker (@sedat_peker) June 17, 2021

Alaattin Aykaç kim?

Peker’in işaret ettiği Alaattin Aykaç, Demirören Gazetecilik’in internet sitesinde şöyle tanıtılıyor: Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi… 1975 Karabük doğumlu olan Alaattin Aykaç 1996 yılında eğitim hayatını tamamlamış olup aynı sene

uluslararası ticaret yapan gemilere hizmet veren bir şirkette iş hayatına başlamıştır. Takip eden yıllarda uluslararası faaliyet gösteren şirketlerde üst düzey yöneticilikte dahil değişik kademelerde görev almıştır. Bununla beraber Alaattin Aykaç 2012-2013 yılları arası Petkim Petrokimya Holding AŞ bağımsız yönetim kurulu üyeliği ve 2010-2012 yılları arasında Beşiktaş JK yönetim kurulu üyeliği yapmıştır. Halen Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim kurulu üyesi olan Alaattin Aykaç İngilizce ve Rusça bilmektedir.