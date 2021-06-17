Peker’den Demirören’e: Unuttum sanma

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, Demirören Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören’e hatırlatmada bulundu: “Seni unuttum zannetme.”
Demirören Medya yönetimindeki Alaattin Aykaç’a işaret eden Peker, “Küçük ada ülkelerinde gizli offshore hesaplarında hem SOCAR’dan hem PETKİM’den çaldığınız paraları bu kişinin üzerine açtığınız gizli hesaplarda mı tutuyorsunuz?”
Alaattin Aykaç kim?
Peker’in işaret ettiği Alaattin Aykaç, Demirören Gazetecilik’in internet sitesinde şöyle tanıtılıyor: Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi… 1975 Karabük doğumlu olan Alaattin Aykaç 1996 yılında eğitim hayatını tamamlamış olup aynı sene
uluslararası ticaret yapan gemilere hizmet veren bir şirkette iş hayatına başlamıştır. Takip eden yıllarda uluslararası faaliyet gösteren şirketlerde üst düzey yöneticilikte dahil değişik kademelerde görev almıştır. Bununla beraber Alaattin Aykaç 2012-2013 yılları arası Petkim Petrokimya Holding AŞ bağımsız yönetim kurulu üyeliği ve 2010-2012 yılları arasında Beşiktaş JK yönetim kurulu üyeliği yapmıştır. Halen Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim kurulu üyesi olan Alaattin Aykaç İngilizce ve Rusça bilmektedir.