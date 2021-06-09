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Yaramazlara biraz batar!

Peker, Demirören’e ‘taktı’: Rumların mallarına nasıl çöktüğünüzü anlatacağım

Suç örgütü lideri Sedat Peker, bir kez daha Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören’i hedef aldı.

Peker Twitter hesabından Demirören’e hitaben şunları yazdı:


  • Pambıkören sizin haram servetinizin nerde başladığını tarihçesiyle anlatacağım. Babanın hangi kişilerin öldürülmesiyle onların malına nasıl el koyduğunu da Rumların mallarına nasıl çöktüğünü de…
  • Pambıkören Kemer Country’deki arsayı avukat Osman Hacıvekiloğlu’nun koordinasyonunda nasıl ele geçirdiğini de anlatacağım. Total’i Oyak grubuna nasıl fahiş fiyatla sattığını herkese göstereceğim.
  • Pambıkören temelini babanın cinayetler ve zulümler üzerine kurduğu bu sizin servetiniz bedavadan geldi ama ilerde inşallah hepsi devlete geçecek.
  • Sen çakma gazetecilerle, çakma tartışmacılarına benim hakkımda yalan yanlış şeyler söylemeyi tembih ediyorsun ya, ben sana göstereceğim.

Peker önceki paylaşımlarından birinde şunları kaydetmişti: “Pambıkören (Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören) seni unuttum zannetme. Pazar günü seni Oyak dosyasıyla oyacağım. İşin koordinatörü Berat Albayrak’ı da misafir olarak alacağım. Berat Albayrak da pazar günü misafirimiz olacak. ALLAH’a yemin olsun sizi mahvedeceğim. Ben ajanım he?”

Peker geçen pazar sabah yayınladığı 9’uncu videosunda şunları söylemişti: “Gazeteyi falan bastık, tabii Aydın Doğan korktu yavrum, verdi yerleri… 750 milyon dolara… Tek bir tanesi ederdi o kadar… CNN Türk, Kanal D, Hürriyet, Milliyet… (Demirören) Hepsini aldı. Ziraat Bankası verdi 750 milyon doları… Ziraat Bankası kimin? Devletin… Devlet kimin? Milletin… Bu 750 milyon doların hiçbirini ödemedi bu sahtekar… Anaparayı bırak, faizlerini bile ödemedi. Kanal D’yi, Hürriyet’i hacze giden var mı? Hem haram hem hile var.”

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